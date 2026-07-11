Zámbó Krisztián új videóklipjén csámcsognak az emberek! „Már bizonyítottam eleget”

Zámbó Krisztián egy érzelmes dalt dolgozott fel, ami egyben egyik kedvenc száma is édesapjától. Sokan úgy gondolták, hogy betámadják az énekest, mivel egy Zámbó Jimmy dalt énekelt, ám Krisztián szerint a joga és a tehetsége is megvan, hogy ezt megtegye és nem szeretne azzal foglalkozni, hogy kinek milyen véleménye van ezzel kapcsolatban. Lapunknak most elárulta azt is, hogy további feldolgozások is érkezni fognak.

Zámbó Krisztián párja, Takács Zsuzska is szerepel szerelme legújabb videóklipjében (Fotó: Szabolcs László)

Zámbó Krisztián büszke édesapja dalaira

Amikor apu dalait dolgozom fel és videóklipet is készítek róla, akkor azt mindig komolyan veszem. Sokan nem tudják, hogy soha nem kaptam semmilyen segítséget. Van egy örökségem, az a némi muzikalitás, amit már édesapám is látott és nála jobban senkinek nem lehet hinni. Azonban én soha nem hittem magamban, csak később, amikor ő már nem volt, akkor gondoltam, hogy megpróbálom egyedül

– mondta lapunknak Krisztián.

Azonban így is sok kritikát kap, ám elmondása szerint ennyi idősen már nem szeretne ezekkel foglalkozni, mivel fontosabb problémái is vannak. „Nem szeretnék többet magyarázkodni az embereknek, hogy nekem mihez van jogom vagy mit miért teszek. Bármennyire tetszik vagy nem tetszik, én ezt fogom csinálni, mert szerencsére többen vannak azok, akiket érdekel, amit csinálok. Legalább még 50 ilyen dallal érkezem” – jelentette ki Zámbó Krisztián.

Zámbó Krisztián nem véletlenül ezt a dalt dolgozta fel (Fotó: Bánkúti Sándor)

Zámbó Krisztián azt is megkapta, hogy miért nem saját dallal érkezett és miért kellett édesapjának a Szeretlek nagyon című slágerét feldolgoznia. Erre pedig egyszerű a válasz.

Hát ez a saját dalom. Ez az én örökségem és kinek, ha nem nekem lenne nagyobb jogom hozzá. Ám attól még, hogy jogom van ehhez, ha nem lenne ott a tehetség, akkor nem csinálnám. Azt gondolom, hogy én már bizonyítottam sok embernek és nekem nem repült a sült galamb a számba. Kérhettem volna segítséget, de nem kértem. Édesanyámtól és páromtól kaptam kis segítséget, de magamnak építettem fel a karrierem és erre nagyon büszke vagyok

– emelte ki az énekes.

Zámbó Krisztián videóklipjében párja is szerepel

„Rendkívül büszke vagyok, hogy meg tudtuk ezt valósítani. Ez a dal egy különleges helyet foglal el a szívemben, mivel rengetegszer szerepel benne a szeretlek szó és nekem valamiért ez édesapámtól a kedvenc dalom. Biztos, hogy ez a dal lenne az, amivel meg lehet hódítani egy lányt. Az pedig, hogy Zsuzska is szerepel benne, az pedig egy plusz büszkeség” – jegyezte meg Krisztián.