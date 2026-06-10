Kiderült pontosan miért körözik VV Rico-t, ilyen drogot találtak nála

A Fővárosi Törvényszék elárulta, miért adtak ki elfogatóparancsot a ValóVilág 11. évadának döntőse ellen. VV Rico-nak már korábban is meggyűlt a baja a kábítószerrel.
Büntetővégzést hoztak vele szemben, amit nem lehetett kézbesíteni, mert ismeretlen helyre távozott. Ennek pedig ilyenkor az az eljárásmenete, hogy elfogatóparancsot kell kibocsátani
– árulta el a Blikknek Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője. VV Rico ellen még akkor indítottak eljárást, amikor 2024-ben kannabiszt talált nála a rendőrség, az ellenőrzésen pedig azt is elismerte, hogy fogyasztott belőle autóvezetés előtt. Körözését idén június 4-én a Pesti Központi Kerületi Bíróság rendelte el bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt. VV Rico-nak kábítószer birtoklásának vétsége és bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt 875 ezer forint pénzbüntetést ítéltek meg és négy hónapra eltiltották a járművezetéstől is. Elfogása esetén átadják neki az erről szóló végzést, majd szabadon engedik.
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