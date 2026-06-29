Torres Dani vallomása: „Sok minden került a felszínre, amiről nem is tudtam, hogy ott van”

Torres Dani édesanyja magyar, míg az édesapja ecuadori születésű. Az énekes a családjához nagyon ragaszkodik, januárban járt is kint náluk, majd ezt követően édesapja látogatott hazánkba májusban.

Torres Dani több mint húsz éve él a zenének

(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Torres Dani: „Nagyon sok mindent tanultam önmagamról”

Dani édesanyja már nyugdíjas, nagyon szoros kapcsolatot ápol a fiával. Az énekes elárulta, hogy túl van egy személyes tragédián, amire ugyanakkor a személyes fejlődése miatt nagy szüksége volt. Torres Dani szüleiről is mesélt a hot! magazinnak.

„Amikor a szüleim elváltak, én hazajöttem édesanyámmal. Apukám újraházasodott, Quitóban és a Galápagos-szigeteken laknak. Az öcsém és a húgom is Ecuadorban él, mindenki a turizmusban dolgozik, beutaztató cégük van, ecuadori, perui, bolíviai utakat árulnak. Néha eljönnek Európába, néha más országban találkozunk.”

Az öcsém a Galápagos-szigeteken idegenvezető, én pedig magyar-ecuadori kettős állampolgár vagyok, galápagosi rezidensként, pont nemrég kellett kimennem papírokat megújítani.

„Édesanyám vállalkozó, kiállításszervező volt, már nyugdíjas, Budapesten él, szinte naponta látom, programokra járunk, nemrég éppen a zeneakadémián voltunk” – mesélte az énekes.

Daninak hosszabb kapcsolatai voltak, és egy komoly szakítása után sok mindennel szembe kellett néznie. Nem bánja: úgy érzi, hogy a személyes fejlődése miatt szükség volt erre. Torres Dani párjáról, korábbi kapcsolatáról így vallott.

„Minden nagy változás, törés arra készteti az embert, hogy szembesüljön önmagával. Nagyon sok mindent tanultam önmagamról, sok minden került a felszínre, amiről nem is tudtam, hogy ott van. A legutóbbi kapcsolatom után két évig kellett dolgoznom magamon, nem is bánom ezt a folyamatot” – vallotta be a gitáros-énekes.

Dani nem csak a fellépésekkel keres pénzt, zenei producerként másokkal is együtt dolgozik

(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Torres Dani: „Több színészi munkám volt”

Nem csak a koncertekkel keres pénzt – másoknak dalokat kever, zenei producerként is dolgozik. Nagyon szeret színészkedni, az összes ügynökségnél ott van a neve és a fotója. Talán sok sorozatrajongó számára nem kérdés, hogy Torres Dániel Hunyadi című filmben is szerepelt.

Most egy Netflix-filmben forgatok, de köt a szerződés, nem lehet beszélni róla. Több színészi munkám volt, az FBI Internationalben és más sorozatokban.

„A Hunyadiban lovas jeleneteim lettek volna, végül őrt alakítottam. A mi kis fa­lunk­ban is epizódszerepem volt, egy igazán tenyérbemászó kontentgyártó influenszert alakítottam, nagyon élveztem” – árulta el Dani.