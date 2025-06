Tompos Kátya Alapítvány: Könnyfakasztó bejelentés tűnt fel az emlékoldalon

Tompos Kátya március 13-án lett volna 42 éves (Fotó: Bors)

"Kátya még mindig sírt, de talán már kicsit a meghatottságtól is"

Az a csütörtök egyszerre végtelenné lett, és Kátya minden percében megbánta, hogy végül beleegyezett abba, ami történt. Nem maradt sem elszántsága, sem ereje a további küzdelemre, épp akkor, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá. Ezt próbálta elkerülni éveken át, annak érdekében, hogy minden erejét a gyógyulásra fordíthassa. Aztán valahogy egy rettenetes péntekké szelídült az embertelen csütörtök, s mire szombat lett, némi fény költözött a hajtincsei közé. A szegedi gálaestre huszonnégy óra alatt elfogyott az összes jegy, hétszáz ismeretlen ember rohant és állt össze segíteni

„És egyszer csak úgy lett, hogy életre kelt

És babázni tanított embereket

És azok is választottak mind babát

És elénekelték az összes dalát.”

„Kátya még mindig sírt, de talán már kicsit a meghatottságtól is. Aztán hír érkezett arról, hogy talán már össze is jött a pénz a következő kezelésre. Aztán pár nap után már nem csak a következő kezelésre, hanem az összes tervezettre. Aztán telefon érkezett, hogy a segítség nem apad, a segíteni akaró emberek jönnek mindenfelől, és még az is lehet, hogy eljutunk a Pennsylvania-i egyetemre, ahol ekkor már egy kifejezetten Kátyára szabott hipermodern kezeléssel várták. A Shanghaj-i egyetemen hasonlóképp. Kátya is megnyugodni látszott. De valójában, nem megnyugodott, valójában töprengett, tervezett, máshol járt, valahol, ahová csak Ő juthatott el azokban a zaklatott napokban. Néhány nappal később pedig elszántan közölte: az összegyűlt pénz „mindenképp fontos dolgokra, súlyos betegek segítésére menjen.” És ez a gondolat felülírt számára minden kínt, amit a megelőző napokban kellett megélnie. De akármennyire is éltette, szándékait végül mégsem válthatta valóra és úgy tűnt, szenvedése és erőfeszítési hiábavalóak maradnak" – írta a megrázó poszt szerzője, majd kitért arra a rengeteg és hathatós segítségre, amit az alapítvánnyal nyújtottak eddig és arra is, ami a jövőben szándékukban áll.

"Ez a Tompos Kátya Alapítvány küldetése"

Kátya immár egy éve nincs közöttünk és a hiánya mit sem csitul. A történtek elfogadhatatlansága viszont a Tompos Kátya Alapítvány életre hívásához vezetett, azzal a céllal, hogy az Ő nevében és szándékai szerint cselekedjünk. Kátyát nem tudtuk megmenteni, Ő viszont megmenthet minket, csak segítenünk kell Neki, ahogy kérte. Ezért az Alapítvány néhány hete nemcsak egy beteg fiatal színművész támogatását kezdte el, de a Kátya emlékére rendezett márciusi koncert bevételéből átadta első adományát egy Kátyához hasonlóan külföldi kezelésre szoruló fiatal édesanya számára is

„Abban reménykedünk, hogy amikor támogatóink adományait és rendezvényeink bevételeit Kátya akarata szerint „súlyos betegek segítésére”, betegség miatt munkájukat vesztett színművészek támogatására, vagy a Tompos Kátya-díj révén a Kátya fényét idéző fiatal előadóművészek elismerésére fordítjuk, a felderengő világosságban megláthatjuk, ahogy ránk mosolyog. És mindaddig, amíg van miért ránk mosolyognia, talán mégsem kell nélkülöznünk Őt. Ez a Tompos Kátya Alapítvány küldetése".