Futhatott, de el nem bújhatott: pár óra alatt elfogták az idős tolvajt

Néhány percre állt meg kiskőrösi pékség előtt egy házaspár motorral május 29-én reggel, ám ennyi idős is elég volt ahhoz, hogy egy tolvaj kirabolja őket. A motoros kabátokat és maszkokat a jármű kormányára akasztották, majd bementek vásárolni: mire visszatértek, a felszereléseknek már hűlt helyük volt.

Pár óra alatt nyakon csípték a tolvajt

A sértettek azonnal értesítették a rendőrséget. A kiskőrösi nyomozók és a körzeti megbízottak ezután gyorsan a helyszínre érkeztek, és megkezdték az adatgyűjtést. A térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése hamar eredményre vezetett: sikerült azonosítaniuk a feltételezett elkövetőt. A rendőrök még aznap átkutatták egy 63 éves férfi lakását, ahol megtalálták az ellopott motoros felszereléseket, így az értékek így rövid időn belül visszakerültek a jogos tulajdonosaikhoz. A férfit a rendőrök lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki - írja a Police.hu.

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy még néhány percre se hagyjanak őrizetlenül értékes tárgyakat közterületen, mert az alkalom könnyen tolvajt szülhet.