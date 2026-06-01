BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Tünde névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Már csak a halálhíre érkezett válaszul... " - Sohasem érhette meg ennek a darabnak a premierjét Scherer Péter

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors scherer péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 09:50
előadásszínházpremier
A társulat bízott abban, a kiváló színész még visszatér a színpadra.
Bors
A szerző cikkei

Az egyik fő színészét vesztette el Scherer Péter halálával a Centrál Színház. A tragédia miatt bizonytalanná vált az Ötödik lépés premierje is, amelyet már tavaly be szerettek volna mutatni. Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója elmondta, a kétszemélyes darabban Scherer Péter Vecsei H. Miklóssal lépett volna színpadra, azonban többször közbeszólt a színész betegsége, ami miatt egyre csak csúszott a premier. 

Hétfői hot! címlap feltöltés Memento Scherer Péter Kovács Kati Janza Kata Kökény Attila és Rakonczai Viktor Exatlon győztesek Miló Viki Tilos 2026.05.27 előtt használni!!
Már sosem érhette meg ezt a premiert Scherer Péter / Fotó: hot! magazin/DFP

Aztán amikor az angolok már követelték, hogy mondjunk egy végleges dátumot, mert különben elveszik tőlünk a jogot, abban egyeztünk meg Pepével, hogy lekettőzzük a szerepet. Amikor az egészségi állapota engedi, ő játssza, amikor nem, akkor pedig a váltótársa, Marton Róbert

- mondta el a Blikknek az igazgató, hozzátéve, nem sokkal később tragikus fordulat történt.

A döntés megszületett, meg is írtuk Péternek, hogy Robit választottuk, de már csak a halálhíre érkezett válaszul... Az előadást az ősszel mindenképpen szeretnénk majd bemutatni 

- jelentette be Puskás Tamás.

Sokáig bíztak Scherer Péter felépülésében

Scherer Péter egyébként hosszú évek óta kötődött a Centrál Színházhoz: tizenöt éven át meghatározó alakja volt a Pletykafészek című nagy sikerű előadásnak is.

Pepe folyamatosan játszott ebben a darabban, három évvel ezelőtt viszont a betegsége miatt le kellett kettőznünk a szerepet, és azóta Magyar Attilával felváltva szerepeltek benne. Az utolsó előadásokat már Magyar Attila vitte, miközben a társulat folyamatosan reménykedett Scherer Péter felépülésében. Nagyon bíztunk benne, hogy Pepe meggyógyul, de sajnos nem így történt. A Pletykafészek továbbra is műsoron marad, eddig már több mint 350 alkalommal ment telt házzal, így mindenképpen folytatjuk tovább

- mondta el Puskás Tamás.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu