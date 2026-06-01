"Már csak a halálhíre érkezett válaszul... " - Sohasem érhette meg ennek a darabnak a premierjét Scherer Péter

Az egyik fő színészét vesztette el Scherer Péter halálával a Centrál Színház. A tragédia miatt bizonytalanná vált az Ötödik lépés premierje is, amelyet már tavaly be szerettek volna mutatni. Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója elmondta, a kétszemélyes darabban Scherer Péter Vecsei H. Miklóssal lépett volna színpadra, azonban többször közbeszólt a színész betegsége, ami miatt egyre csak csúszott a premier.
Aztán amikor az angolok már követelték, hogy mondjunk egy végleges dátumot, mert különben elveszik tőlünk a jogot, abban egyeztünk meg Pepével, hogy lekettőzzük a szerepet. Amikor az egészségi állapota engedi, ő játssza, amikor nem, akkor pedig a váltótársa, Marton Róbert
- mondta el a Blikknek az igazgató, hozzátéve, nem sokkal később tragikus fordulat történt.
A döntés megszületett, meg is írtuk Péternek, hogy Robit választottuk, de már csak a halálhíre érkezett válaszul... Az előadást az ősszel mindenképpen szeretnénk majd bemutatni
- jelentette be Puskás Tamás.
Scherer Péter egyébként hosszú évek óta kötődött a Centrál Színházhoz: tizenöt éven át meghatározó alakja volt a Pletykafészek című nagy sikerű előadásnak is.
Pepe folyamatosan játszott ebben a darabban, három évvel ezelőtt viszont a betegsége miatt le kellett kettőznünk a szerepet, és azóta Magyar Attilával felváltva szerepeltek benne. Az utolsó előadásokat már Magyar Attila vitte, miközben a társulat folyamatosan reménykedett Scherer Péter felépülésében. Nagyon bíztunk benne, hogy Pepe meggyógyul, de sajnos nem így történt. A Pletykafészek továbbra is műsoron marad, eddig már több mint 350 alkalommal ment telt házzal, így mindenképpen folytatjuk tovább
- mondta el Puskás Tamás.
