"Még felnőttként is borzalmas volt" - Szigligeti Ivett egész családja elkapta a rettegett vírust

Nehéz napokat tudhat maga mögött Szigligeti Ivett. Dudás Miki özvegye, mindamellett, hogy továbbra is küszködik a sportoló váratlan, tragikus halálát követően, nemrég kórházba kellett vinnie a kisfiukat, Milót, miután a kicsi megbetegedett, majd az állapota egyre csak rosszabbodott. Eközben a kislányuk, Nara is ágynak esett, és bár mostanra Milo hazatérhetett a kórházból, az édesanya kálváriája ezzel még nem ért véget.

Szigligeti Ivett egész családja ágynak esett

Ez a rotavírus, amit sikerült mindannyiunknak benyelni, valami katasztrófa volt... Nagyon vigyázzatok magatokra, mert nálunk az egész családon végigsöpört! Még felnőttként is borzalmas volt! De őszintén remélem, hogy most már mindannyian túl vagyunk rajta

- írta a 24 óráig elérhető Instagram-történetében Ivett, amelyet a Blikk vett észre.