Sáfrány Emese őszinte vallomása: „Valentin-napkor ment el a kiskutyám, rá fogok emlékezni”

Sokan a vörös rózsákat és a luxusvacsorákat várják ezen a napon, de a sztárok életében sem mindig alakul felhőtlenül az ünnep. A népszerű édesanya és légtornász most kivételesen őszintén mesélt a magánéletéről a Borsnak, és feltárta legbelsőbb érzéseit. Nemcsak arról beszélt, hogyan lehet őt nőként valóban lenyűgözni, hanem arról is, miként mutatja ki a legmélyebb szeretetét. A vallomás végén pedig az is kiderül, miért lesz idén egészen más, szívbe markoló hangulatú Sáfrány Emese számára a Valentin-nap.

Sáfrány Emese kisfiával ünnepli idén a Valentin-napot (Fotó: archív / hot! magazin)

Sáfrány Emese szingli, de elárulta, mivel lehet őt lenyűgözni

A szerelmesek napja kapcsán szóba került, hogyan működik egy ideális kapcsolat az ő szemében, és mik a legfontosabb igényei. Elmondta, hogy szerinte a randizás nemcsak az ismerkedés elején fontos, hanem a kapcsolat későbbi szakaszában is folyamatosan ápolni kell a tüzet. Úgy gondolja, a közös programok és az apró, de jelentőségteljes figyelmességek tartják életben a szerelmet hosszú távon.

Szeretek randizni, programozni a kapcsolat alatt is. Jól esik mindenféle gesztus, ami azt mutatja, hogy tényleg érdeklem a másikat, de cserébe én is próbálok kedveskedni, például főzők, annak a félnek, akivel éppen ismerkedek. A kapcsolat alatt is próbálom minden módon kifejezni a másik fél számára, hogy szeretem, vagy kedvelem.

Szavai alapján számára a szeretet nem a kirakatban, hanem a mindennapi tettekben dől el. Nem a nagy és drága ajándékok számítanak, hanem az, hogy a másik fél minden percben érezze a valódi törődést és a biztonságot.

Így mutatja ki a szeretetét Sáfrány Emese

A beszélgetés során az is kiderült, hogy nála a szeretetnyelv nem egyetlen egyszerű dologból áll, hanem sokkal összetettebb folyamat. Bár a gondoskodás fontos, ennél jóval több kell ahhoz, hogy egy férfi hosszú távon is megtartsa az érdeklődését. Elmondta, hogy a fizikai közelség, a bújás és a kimondott érzések egyaránt nélkülözhetetlenek számára a boldogsághoz.

Ha már főzök, az azt jelenti, hogy érdekel, de a szeretetnyelvem azért összetettebb. Nagyon bújós vagyok, így a testi érintés is fontos számomra. Én például nagyon szeretem, ha el is mondják, hogy szeretnek. Ez nálam egy olyan dolog, hogyha nem hangzik el napokig, akkor már azon gondolkodom vajon miért nem mondta. Valamiért nekem ez a heppem, hogy el is kell, hogy mondják, hogy szeretnek, nem elég, ha csak érzem.

A vallomásból jól látszik, hogy számára a kommunikáció és a verbalitás kulcsszerepet játszik az érzelmi stabilitásban. Nemcsak érezni akarja a szeretetet, hanem hallani is akarja a bűvös szót, hogy eloszoljon minden kételye.