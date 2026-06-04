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Aggasztó hírek érkeztek, kórházba került Rúzsa Magdi egyik kisfia

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hármas ikrek
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 18:20
Rúzsa Magdikórház
Vajon mi történhetett? Rúzsa Magdi kórházból jelentkezett be.

2022 februárjában adott életet gyermekeinek Rúzsa Magdi. Az énekesnő azóta igyekszik tartani a kényes egyensúlyt, mennyit osszon meg a hármasikrek életéből: így noha Lujza, Keve és Zalán nem teljesen ismeretlen a Megasztárban feltűnt tehetség követőinek, tény, hogy nem ismerhetjük meg kis életük minden pillanatát.

Rúzsa Magdi egyik kisfia kórházba került
Rúzsa Magdi egyik kisfia kórházba került
Fotó: Mate Krisztian / Bors

Most is olyan szögből fotózta a Szent László kórházban fekvő kisfiát, hogy az arcát ne mutassa, így nem is tudni, Keve vagy Zalán került kórházba, azonban a posztból úgy tűnik, (már) nem nagy a baj. Magdi a helyzetjelentés mellett köszönetet mondott az intézmény orvosainak is.

Rúzsa Magdi kisfia kórházban fekszik

"Megint tele a lelkem hálával és szeretettel. A magyar egészségügyi dolgozók mind világbajnokok! Én mindig ezt látom. Elképesztően profik és csupa lélek emberek minden körülmények között!  Köszönöm a Szent László kórház csapatának, hogy a  kisfiam jó kezek és hatalmas szívek között lehet. Külön köszönet dr. Csillag Bélának és dr. Balázs Károlynak.

Legutóbb a Szent Lászlóban bohócdoktorkodni jártam egy kislánynál, aki azóta tünetmentes. Ma hozzánk kopogtak be a bohócdoktorok. Bevallom, meghatódtam. Mindent nagyon köszönök és ahogy eddig is, rám a továbbiakban is  számíthattok, ha tehetek értetek valamit" - írta, a kommentelők pedig jókívánságokkal árasztották el.

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