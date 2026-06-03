Erre senki sem számított! Rúzsa Magdiékhoz új családtag érkezett: Gyermekei odavannak a kicsiért - Fotók

Rúzsa Magdi és férje hármasikreket nevelnek, de úgy látszik új családtagot fogadtak köreikbe. Felrobbant a cukiságbomba, amikor az énekesnő magához ölelte Tappancsot.

Rúzsa Magdi gyönyörű kék ruhájában a 2024-es Megasztár élő show-jában.

Fotó: Markovics Gábor / Bors

Rúzsa Magdi családja új taggal bővült

Lett egy Tappancsunk. Nagyon vigyázunk rá Selma, amíg nem vagy itt

- írta Rúzsa Magdi az Instagramon. A cukiságözöntől felrobbant a kommentmező, mindenki a kiskutyát dicsérte, akikért láthatóan a gyerekek is odavannak.

„Tacsival minden jobb!”; „Annyira cuki.”; „Nagyon aranyos ez a kép kutyával és gyerekekkel.” - írták a rajongók.