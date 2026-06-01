Katalin egy igazi vadállat zárt ajtók mögött: a királyi család tagja számolt be a hercegné harcias játékstílusáról

Katalin hercegnét általában visszafogottságával, eleganciájával és szerénységével szokták jellemezni, most azonban egy meglepő oldalát fedték fel a bennfentesek.

Mint kiderült, Katalin hercegné kedvenc alkoholos játéka a sörpong

Katalin hercegné játékos oldala

A hercegné zárt ajtók mögött játékos és kifejezetten versengő tagja a királyi családnak – erről Mike Tindall számolt be.

Elmondása szerint a 44 éves Katalin a mai napig szívesen játszik velük sörpongot, bár eleganciáját a játék közben is megőrzi: a poharak tartalmát sör helyett proseccóra cseréli.

Tudom, hogy a walesi hercegné nagyon kompetitív, hiszen láttam már játszani azt az ivós játékot, amit sörpongnak hívnak. Mi ezt általában prosecco pongnak nevezzük, és a mai napig játszik velünk

– mondta Tindall.

A 47 éves egykori rögbijátékos szerint a királyi családban szinte mindenki versengő természetű. Tindall nem először beszélt a hercegné harcias hozzáállásáról: egy 2023-as podcastban is szóba hozta a témát.

Nem fogom azt mondani, hogy túlságosan kompetitív vagy

– mondta akkor a hercegnére nézve, tudva, hogy tekintete mást sugall.

Ekkor Katalin azt állította, hogy egyáltalán nem versengő típus, mire Mike hitetlenkedve visszavágott, hogy már látta sörpongozni – utalva a hercegné játék közbeni elszántságára.

Bár a hercegné kedveli az alkoholos italokat, néhány hónapja egy nyilatkozatban arról beszélt, hogy rákdiagnózisa óta jelentősen csökkentette alkoholfogyasztását. Elmondása szerint ezt egészsége érdekében tartja fontosnak – írja a Yahoo!.