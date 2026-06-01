BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Tünde névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Katalin egy igazi vadállat zárt ajtók mögött: a királyi család tagja számolt be a hercegné harcias játékstílusáról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors katalin hercegné
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 14:15
Mike Tindallsörpong
Bár saját bevallása szerint egyáltalán nem kompetitív, családja szerint ez korántsem így van. El sem hinnéd, mi Katalin hercegné egyik kedvenc alkoholos játéka.
CJA
A szerző cikkei

Katalin hercegnét általában visszafogottságával, eleganciájával és szerénységével szokták jellemezni, most azonban egy meglepő oldalát fedték fel a bennfentesek.

Mint kiderült, Katalin hercegné kedvenc alkoholos játéka a sörpong
Mint kiderült, Katalin hercegné kedvenc alkoholos játéka a sörpong 
Fotó: Max Mumby/Indigo / Getty Images

Katalin hercegné játékos oldala

A hercegné zárt ajtók mögött játékos és kifejezetten versengő tagja a királyi családnak – erről Mike Tindall számolt be.

Elmondása szerint a 44 éves Katalin a mai napig szívesen játszik velük sörpongot, bár eleganciáját a játék közben is megőrzi: a poharak tartalmát sör helyett proseccóra cseréli.

Tudom, hogy a walesi hercegné nagyon kompetitív, hiszen láttam már játszani azt az ivós játékot, amit sörpongnak hívnak. Mi ezt általában prosecco pongnak nevezzük, és a mai napig játszik velünk

– mondta Tindall.

A 47 éves egykori rögbijátékos szerint a királyi családban szinte mindenki versengő természetű. Tindall nem először beszélt a hercegné harcias hozzáállásáról: egy 2023-as podcastban is szóba hozta a témát.

Nem fogom azt mondani, hogy túlságosan kompetitív vagy

– mondta akkor a hercegnére nézve, tudva, hogy tekintete mást sugall.

Ekkor Katalin azt állította, hogy egyáltalán nem versengő típus, mire Mike hitetlenkedve visszavágott, hogy már látta sörpongozni – utalva a hercegné játék közbeni elszántságára.

Bár a hercegné kedveli az alkoholos italokat, néhány hónapja egy nyilatkozatban arról beszélt, hogy rákdiagnózisa óta jelentősen csökkentette alkoholfogyasztását. Elmondása szerint ezt egészsége érdekében tartja fontosnak – írja a Yahoo!.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu