Katalin egy igazi vadállat zárt ajtók mögött: a királyi család tagja számolt be a hercegné harcias játékstílusáról

Katalin hercegnét általában visszafogottságával, eleganciájával és szerénységével szokták jellemezni, most azonban egy meglepő oldalát fedték fel a bennfentesek.
A hercegné zárt ajtók mögött játékos és kifejezetten versengő tagja a királyi családnak – erről Mike Tindall számolt be.
Elmondása szerint a 44 éves Katalin a mai napig szívesen játszik velük sörpongot, bár eleganciáját a játék közben is megőrzi: a poharak tartalmát sör helyett proseccóra cseréli.
Tudom, hogy a walesi hercegné nagyon kompetitív, hiszen láttam már játszani azt az ivós játékot, amit sörpongnak hívnak. Mi ezt általában prosecco pongnak nevezzük, és a mai napig játszik velünk
– mondta Tindall.
A 47 éves egykori rögbijátékos szerint a királyi családban szinte mindenki versengő természetű. Tindall nem először beszélt a hercegné harcias hozzáállásáról: egy 2023-as podcastban is szóba hozta a témát.
Nem fogom azt mondani, hogy túlságosan kompetitív vagy
– mondta akkor a hercegnére nézve, tudva, hogy tekintete mást sugall.
Ekkor Katalin azt állította, hogy egyáltalán nem versengő típus, mire Mike hitetlenkedve visszavágott, hogy már látta sörpongozni – utalva a hercegné játék közbeni elszántságára.
Bár a hercegné kedveli az alkoholos italokat, néhány hónapja egy nyilatkozatban arról beszélt, hogy rákdiagnózisa óta jelentősen csökkentette alkoholfogyasztását. Elmondása szerint ezt egészsége érdekében tartja fontosnak – írja a Yahoo!.
