Ezt hagyta maga után a PSG a Puskás Aréna öltözőjében

A Paris Saint-Germain diadalmaskodott szombat este a Puskás Arénában, Budapest történetének első Bajnokok Ligája fináléjában. A párizsiak ezzel zsinórban másodszor hódították el a legrangosabb európai kupasorozat trófeáját. A BL-döntőt követő ünneplés közepette pedig Magyarországról sem feledkeztek meg.

A PSG tizenegyesekkel nyerte a budapesti BL-döntőt / Fotó: Carl Recine

Nem távozott szó nélkül a PSG a BL-döntő után

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a közösségi oldalán osztotta meg a fotót, amelyet a szervezők találtak, amikor benyitottak a bajnok öltözőjébe.

Köszönjük, Budapest!

– ezt a feliratot hagyta maga után a PSG az öltözőben egy táblára írva, amely mellé egy szívet is rajzoltak.

Nem túlzás azt állítani, hogy hétvégén a fél sportvilág Budapestre figyelt.

A PSG gesztusa pedig arra enged következtetni, hogy a szervezés és a lebonyolítás maradéktalanul elnyerte a franciák tetszését.

Nemcsak a győztes csapatban keltett jó benyomást a magyar főváros: a lefújást követően az Arsenal középpályása, Declan Rice is elismerően beszélt Budapestről az Origo kérdésére.

Elképesztően gyönyörű város. Másodszor vagyok itt. Az első alkalommal az angol válogatottal játszottam Magyarország ellen. Most másodszorra az Arsenallal. Nyilvánvalóan nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, de ez egy hihetetlen város, egy csodálatos hely, és egy elképesztő stadion egy döntő megrendezésére. Remélhetőleg a következő években visszatérhetünk, és átélhetünk némi sikert itt

– mondta Rice.