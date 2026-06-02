RETRO RÁDIÓ
Zoltán Erika kiakadt az internetezőkön! Szerinte tönkreteszik az élményt a telefonnyomkodással

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 14:00
Manapság sokszor előfordul, hogy a koncerteken az emberek csak a telefonjuk képernyőjén keresztül nézik a színpadot, de az sem ritka eset, hogy az éttermekben a családok beszélgetés helyett folyamatosan pötyögnek. Zoltán Erika szerint ez nem jó irány!
Zoltán Erika sosem rejtette véka alá a véleményét, és most sem tett másként. Az énekesnő arról mesélt, hogy egyre jobban aggasztja, mennyire a mobiltelefonok és az internet körül forog az emberek élete. Szerinte már odáig jutottunk, hogy sokan még a legszebb élményeket sem képesek valóban megélni, mert folyamatosan a kijelzőt figyelik.

Zoltán Erika férje, Robby D. társaságában utazott el nemrég külföldre - Fotó: Zoltán Erika

Zoltán Erika utazása során érdekes felfedezést tett

Zoltán Erika nemrég olaszországi és ausztriai utazása során is találkozott egy érdekes kezdeményezéssel. Több étteremben is hatalmas táblák fogadták a vendégeket, amelyeken arra kérték őket, hogy az étkezés idejére tegyék félre a telefonjaikat.

„Érdekes lesz látni, merre halad a világ, mert most Olaszországban és Ausztriában is megtapasztaltuk, hogy egyes éttermekben több nyelven is ki van írva: tisztelettel kérik a vendégeket, hogy ne használják a telefonjukat. Néhány ember elsőre azt gondolhatná, hogy ez már a szabadság korlátozása, de valójában szerintem arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy figyeljünk egymásra, az élményre, egy finom vacsorára vagy egy jó beszélgetésre. Ne az legyen az első, hogy lefotózzuk az ételt, hanem hogy megéljük a pillanatot” – kezdte a Borsnak az énekesnő.

Zoltán Erika szerint ugyanez a jelenség a koncerteken is egyre látványosabb. Kifejezetten szimpatikusnak tartja, hogy egyes világsztárok már arra kérik a közönséget, ne telefonozzanak a fellépések alatt.

„Hallottam, hogy Madonna mellett több előadó sem engedi a telefonhasználatot a koncertjein. Azt mondják a rajongóknak, hogy nézzék azt, amiért odamentek. Azért dolgoznak a színpadon, hogy élményt adjanak. Ha valaki végig a telefon kijelzőjén keresztül nézi a koncertet, akkor nem ugyanazt kapja, mint amikor átadja magát az érzésnek – fejtette ki.

Zoltán Erika saját élményét is felidézte. Nemrég részt vett a néhai Balázs Fecó emlékkoncertjén, ahol egyszer csak arra lett figyelmes, hogy eszébe sem jutott elővenni a telefonját. Annyira magával ragadta a műsor, hogy egyszerűen nézni és hallgatni akarta a színpadon zajló eseményeket. Ekkor döbbent rá igazán, milyen ritka lett manapság, hogy valaki minden figyelmét egyetlen élménynek szenteli.

Az énekesnő szerint a fiatalok túl sokat nyomkodják a telefonjukat - Fotó: Zoltán Erika

Zoltán Erika családja körében is problémát okoz a telefonnyomkodás

Az énekesnő szerint a telefonfüggőség különösen a fiatalabb generációknál szembetűnő. Elmesélte, hogy ismeretségi körében van egy család, ahol a tízéves gyermek szinte teljesen kizárja a külvilágot, amikor a telefonját használja.

Szólsz hozzá, és észre sem veszi, mert a készüléket nyomkodja. Gyakorlatilag nincs jelen velünk. Ez szerintem nagyon szomorú

– fogalmazott Erika, aki úgy véli, a legfontosabb emlékeket nem a telefon memóriája, hanem a saját szívünk őrzi meg a legjobban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
