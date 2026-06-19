Vérfagyasztó múlt: Kiderült, miért állt késsel a zárt ajtó mögött Péterfy Bori

Az underground dívaként is emlegetett Péterfy Bori ma már sokkal jobban értékeli a nyugalmat, ám ez nem volt mindig így. Saját bevallása szerint a magánéletben hosszú és rögös út vezetett odáig, hogy levetkőzze a teátrális, túlfűtött megnyilvánulásait. Mint mondja, a kamaszkori és fiatalkori hisztik valójában csak felkészülések voltak a későbbi színészi pályájára, ám a környezete – és leginkább az akkori partnerei – alaposan megitták ennek a levét.

Péterfy Bori fiatalon eléggé lázadt, nem tűrte, ha nemet mondanak neki (Fotó: Mediaworks archív)

Péterfy Bori párja nem számított arra, hogy késsel várja otthon

A műsorban Bori egy egészen elképesztő, a 90-es évekből származó szerelmi drámát is felelevenített, aminek könnyen tragédia is lehetett volna a vége.

Volt egy nagy szerelmem, egy író, a 90-es években. Ment a nagy buli, meg az ivászat. Nagyon sérelmeztem, hogy mindig éjjel jön haza. Annyira felpaprikáztam magam, hogy egy konyhakéssel vártam az ajtóban. Nagyon jól állt a kezemben. Aztán jött a lift, és kiszállt belőle a szomszéd nő. Csak azt mondta: »Költözz már el innen!«. Ő már sok jelenetet végighallgatott

– mesélte ma már nevetve a színésznő, akinek a félelmetes magánakcióját végül a lakóközösség egyik elgyötört tagja szakította meg.

Bár a szituáció kívülről nézve kifejezetten ijesztőnek tűnhet, Péterfy Bori szerint a sors és a szakmája később pont az ilyen extrém magánéleti tapasztalatokból kovácsolt előnyt. Amikor ugyanis a színpadon vagy a kamerák előtt kellett egy labilis, késsel rohangáló nőt alakítania, neki már egyáltalán nem kellett instrukciókat adni, hiszen a való életben, a négy fal között ezt a szerepet már tűpontosan begyakorolta.

... amikor megkaptam egy olyan szerepet, amiben késsel rohangáló nő voltam, azt mondtam, ez nekem már megvolt

– mesélte nevetve Kadarkai műsorában az énekesnő, utalva arra, hogy a viharos múlt végül a művészete részévé vált.

Péterfy Bori gyermeke felnevelése során sok mindenre ráébredt

Bori arról is nyíltan beszélt, hogy az anyaság és az évek múlása teljesen megváltoztatta a prioritásait. Belátta, hogy a mindennapokban és a gyereknevelés során nincs helye a felesleges színészkedésnek és a pusztító hisztiknek.

Teátrálisan gyereket nevelni nem lehet

– jelentette ki határozottan, hozzátéve, hogy ma már tudatosan szétválasztja a színpadi vadságot a privát szférájától. Bár az érzelmei ma is ugyanolyan intenzitással égnek, mint húsz évvel ezelőtt, a felesleges és veszélyes magánéleti drámákról mostanra végleg sikerült lejönnie.