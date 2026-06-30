Nádas György fia kitálalt: a humorista nem mond igazat

Nádas György a napokban vallott a családi drámájáról: fiai elfordultak tőle, nem állnak vele szóba és az unokáit sem láthatja a humorista. Elmondása szerint az örökség miatt vesztek össze a családtagok. Nádas György fia azonban nem így emlékszik...

Nádas György fia másképp emlékszik a történtekre - Fotó: YouTube

Egy podcastben beszélt arról Nádas György, hogy minden édesanyja halálával kezdődött. A szomorúság mellett ugyanis az örökség rendezése is terítékre került, ez azonban egy olyan nagy konfliktust okozott a családban, melynek következtében mind a két fia megszakította vele a kapcsolatot és már egy éve nem látta az unokáit sem.

- Két nagyfiam van, az egyik zenész, a Kanári-szigeteken él már lassan négy éve, a másik fiam színész. Mindkét oldalról van egy-egy unokám, tizennégy és fél éves a nagyfiam fia, Olivér, és három és fél éves lesz Lujza, a kisebbik fiam leánya. Sajnos nem találkoztam velük az elmúlt évben, mert édesanyám halála óta kitagadtak a gyermekeim.

Még mielőtt én megosztottam volna velük édesanyám örökségét, ők azt hitték, minden az övéké, én pedig innentől kezdve ki lettem paterolva.

- Sajnos az a baj, hogy nem egyedüli vagyok, hanem a környezetemből, ismerősöktől egyre többször hallom, hogy ez a generáció hajlamos ilyesmire. Azóta én és a feleségem le vagyunk tiltva náluk - részletezte a szívszorító történetet.

A humorista elmondta, hogy az örökséget saját anyagi helyzete rendezésére fordította. Mint mondta, az fáj neki a legjobban, hogy nem tud semmit az unokáiról. Biztos benne, hogy neki is van része abban, hogy ez a helyzet idáig fajult, de szerinte nem érdemli a teljes tiltást.

Fia cáfolta Nádas György állításait

Szavait azonban cáfolja az a meglepő bejegyzés, amelyet kisebbik fia tett közzé a közösségi oldalán.

"Isten a tanúm rá, hogy nem akartam ebben a témában megszólalni, de mivel a művész úr éppen körbesajnáltatja magát a médiában, így nagyon röviden reagálnék rá: Igen, megszakították vele a kapcsolatot a fiai – ahogy a család többi része is".

Így kezdte a bejegyzésben, majd kitért rá, valójában nem az örökség körüli vita miatt ment tönkre a kapcsolatuk az édesapjukkal.