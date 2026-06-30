Nádas György fia kitálalt: a humorista nem mond igazat

Nádas György a napokban vallott a családi drámájáról: fiai elfordultak tőle, nem állnak vele szóba és az unokáit sem láthatja a humorista. Elmondása szerint az örökség miatt vesztek össze a családtagok. Nádas György fia azonban nem így emlékszik...
Egy podcastben beszélt arról Nádas György, hogy minden édesanyja halálával kezdődött. A szomorúság mellett ugyanis az örökség rendezése is terítékre került, ez azonban egy olyan nagy konfliktust okozott a családban, melynek következtében mind a két fia megszakította vele a kapcsolatot és már egy éve nem látta az unokáit sem.
- Két nagyfiam van, az egyik zenész, a Kanári-szigeteken él már lassan négy éve, a másik fiam színész. Mindkét oldalról van egy-egy unokám, tizennégy és fél éves a nagyfiam fia, Olivér, és három és fél éves lesz Lujza, a kisebbik fiam leánya. Sajnos nem találkoztam velük az elmúlt évben, mert édesanyám halála óta kitagadtak a gyermekeim.
Még mielőtt én megosztottam volna velük édesanyám örökségét, ők azt hitték, minden az övéké, én pedig innentől kezdve ki lettem paterolva.
- Sajnos az a baj, hogy nem egyedüli vagyok, hanem a környezetemből, ismerősöktől egyre többször hallom, hogy ez a generáció hajlamos ilyesmire. Azóta én és a feleségem le vagyunk tiltva náluk - részletezte a szívszorító történetet.
A humorista elmondta, hogy az örökséget saját anyagi helyzete rendezésére fordította. Mint mondta, az fáj neki a legjobban, hogy nem tud semmit az unokáiról. Biztos benne, hogy neki is van része abban, hogy ez a helyzet idáig fajult, de szerinte nem érdemli a teljes tiltást.
Szavait azonban cáfolja az a meglepő bejegyzés, amelyet kisebbik fia tett közzé a közösségi oldalán.
"Isten a tanúm rá, hogy nem akartam ebben a témában megszólalni, de mivel a művész úr éppen körbesajnáltatja magát a médiában, így nagyon röviden reagálnék rá: Igen, megszakították vele a kapcsolatot a fiai – ahogy a család többi része is".
Így kezdte a bejegyzésben, majd kitért rá, valójában nem az örökség körüli vita miatt ment tönkre a kapcsolatuk az édesapjukkal.
"Nem, nem azért, mert hozományvadászok vagyunk. Egy utolsó jó szándék jegyében nem teregetem ki, hogy mi volt ennek az oka, hogy az őt még mindig kedvelőknek ne romboljuk le a közkedvelt humorista imázsát, cserébe viszont elvárnám, hogy ne játssza tovább az áldozatot és ne beszéljen se rólunk, se a családunkról a nyilvánosság előtt".
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