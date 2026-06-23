Óriási balhé alakult ki Filo és Molnár Tamás között! Összeszervezték a koncertjeiket

Nagy szerencsétlenség alakult ki a debreceni Víztorony nevezetű szórakozóhelyen, mivel Molnár Tamás és Filo koncertjét egy időpontra tettét a szervezők. A fiatal feltörekvő tehetség adott először hangot felháborodásának, aki erős szavakkal illette Molnár Tamást. Az elismert énekest sem kell félteni, mivel egyből reagált a kritikára és hasonló hangnemben szólt vissza Filónak. A vérre menő vita sokáig igen komolynak tűnt, ekkor jött a meglepetés...

Molnár Tamás koncertje miatt áll a bál a két énekes között (Fotó: Albert Péter)

Filo és Molnár Tamás egymásnak estek a közösségi oldalakon

Akarok szervezni egy koncertet a debreceni víztoronyba és erre odaadják azt a dátumot a Molnár Tamásnak is? Ki ez a gyerek, ki ez a félnótás egyáltalán? Molnár Tamás, neked itt nem osztottak lapot

– jelentette ki a fiatal énekes.

Nem telt el sok idő, hogy megérkezzen a válasz videó Cinthya Dictator párjától is, aki hasonlóan keményen szólt vissza Filónak. „Értem, hogy jönnek utánam a kicsik, de itt van ez a Filo és a múltkor még rappelt az OTL-ben, most meg már pop karriert kezdett a zenekarával. Most látom, hogy rákéredzkedett a víztoronyban lévő koncertemre, amit így ne már. Sokkal szerényebben kicsi Filo” – válaszolt vissza az énekes.

Molnár Tamás és Filo nem fogta vissza magát (Fotó: Szabolcs László)

Ám itt nem ért véget a fiatal énekes ámokfutása

Én nem tudom mi ez, hogy te beszólogatsz nekem, meg egy helyre akarsz te is koncertet szervezni, de nagyon jó volt az a számod, hogy 'Állj, nem gondoltam volna, hogy ezt érzem, más szemmel nézek rád'. Arra nagyon sokat buliztam, szóval kösz az élményt

– mondta videójában Filo, aki egy Horváth Tamás számot énekelt.

A közös koncertjük reklámozása így utólag már viccesnek tűnik, mivel akadtak olyan emberek, akik tényleg elhitték, hogy véletlen történt az egész. A két énekes viszont elérte a célját, mivel a rajongók nagyobb része vette a poént. De mint kiderült, mindez csupán egy reklámfogás volt.

„Szerintem ezt ti nagyon élvezitek” – írta az egyik kommentelő. A debreceni közös bulijukat rendkívüli módon reklámozzák és már az is tisztában van a koncerttel, aki eddig keveset hallott a két énekesről.