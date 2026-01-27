Dráma egy esküvőn: Cinthya Dictator életveszélybe került

Cinthya Dictator rendszeresen oszt meg személyes pillanatokat követőivel, ám ezúttal egy egészen megrázó történetről számolt be. Egy TikTok-videóban beszélt arról, hogyan került életveszélyes állapotba egy esküvőn, ahol eleinte senki sem gondolta, hogy komoly baj lehet.

Cinthya Dictator nem először lett rosszul, pontosan tudta mit kell tenni ebben a helyzetben (Fotó: Ripost)

Cinthya Dictator brutálisan rosszul lett

Cinthya Dictator őszintén mesélt az ájulás pillanatáról, az ijedtségről, valamint arról is, milyen fontos szerepe volt férjének abban, hogy végül minden jól alakult.

„Esküvőn voltunk, ahol azért szeretnek inni az emberek. Kivéve a férjemet és engem, ugyanis ő absztinens több mint nyolc éve, én pedig alapvetően nem nagyon ittam soha”

– kezdte. Eleinte minden jól alakult az esküvőn, majd nehéz pillanatok következtek.

Egyszer csak éreztem, hogy valami nem stimmel. Elkezdett verni a víz, nagyon durván, kipirosodtam, viszketett mindenem, és olyan szinten leesett a vérnyomásom, hogy elájultam. Az volt a szerencse, hogy Tomi karjaiba ájultam, és szépen lefektetett a földre

– emlékezett vissza.

A rosszullét után hamar többen köré gyűltek, és próbáltak segíteni rajta, ám nem mindenki vette kellően komolyan a helyzetet.

Sokan odagyűltek, többek között egy orvos is, aki azt mondta, hogy nincs semmi baj, csak a kislány egy kicsit sokat ivott. Nem, a kislány egy kortyot sem ivott, viszont velem ellentétben az orvos nagyon részeg volt

– nevetett.

Életmenő injekció

A modell állapota nem javult, ezért férje komoly döntés elé került. Felmerült az adrenalin injekció beadása, ami korábban már okozott kellemetlen élményeket számára.

„Tomi mondta, hogy beadja az adrenalint. Mondtam, hogy várjon, mert egyébként nagyon veszélyes dolog. Egyszer majdnem szívrohamot kaptam, amikor beadták nekem, gyakorlatilag kiugrott a szívem. Mindig át kell gondolnom, hogy nyúljunk-e hozzá”

– mondta.

Cinthya Dictator férje Molnár Tamás is az esküvőn volt, így rögtön segíteni tudott a feleségének (Fotó: Facebook)

Később az is kiderült, hogy nem a leesett cukor volt a probléma.

A vércukorszintem is tökéletes volt, mert az összes süteményt megettem az esküvőn, szóval nagyjából az egekben lehetett

– tette hozzá nevetve.

Életeket tud menteni

A történtek után Cinthya fontosnak tartotta, hogy felhívja a figyelmet az adrenalin injekció jelentőségére, mert szerinte sok esetben valóban életmentő lehet. Allergiás reakcióról volt szó valószínűleg, bár a lány továbbra is kutatja, hogy mi is okozhatja a rejtélyes tüneteket, amivel elég gyakran szembe kell néznie, de egy biztos, mindig van nála injekció.