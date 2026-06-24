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Kóbor Léna párkapcsolatáról vallott: „Egyikünk sem hitte, hogy ebből lehet valami”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Kóbor Léna
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 24. 03:00
szerelempárkapcsolat
Az interneten találtak egymásra, mostanra elválaszthatatlanok lettek. Kóbor Léna és Balogh Krisztián nem hitték, hogy az üzenetváltásokból szerelem születik, ma már biztosak abban: a közös útjuk még csak most kezdődik igazán.
N. V.
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Kóbor Léna saját elmondása szerint eleinte komoly fenntartásokkal kezelte az internetes ismerkedést, ami miatt párjával is sokáig tartott, míg eljutottak az első randiig.

Kóbor Léna és párja az interneten keresztül ismerkedtek meg.
Kóbor Léna és Balogh Krisztián fülig szerelmes (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

 Kóbor Léna nem hitt az online ismerkedésben

„Csak viccként kezeltem, ha valaki az interneten írt rám. Szerintem az online ismerkedés nem személyes, és hiányzik belőle az a romantika, ami ránk jellemző. Krisztiánnal emiatt telt el egy év az első randinkig” – kezdte a hot!-nak Kóbor Léna énekesnő.

Eleinte Kóbor Léna párja Balogh Krisztián sem gondolta, hogy a kapcsolatuk komolyra fordulhat, hiszen csak közösségi oldalakon reagálgattak egymás posztjaira.

Egyikünk sem hitte, hogy ebből lehet valami! Egyszer csak azt éreztem, hogy Léna nagyon tetszik, és arra gondoltam, mi lenne, ha átlépnénk az üzengetést, így elhívtam randizni. Az elutasítástól nem féltem, mivel aki ismer, az tudja, hogy nem sok helyzettől riadok vissza.

Közös jövőről álmodnak
Kiegészítik egymást (Fotó: hot! magazin/DFP)

Kóbor Léna és párja a különbözőségük miatt jönnek ki jól

Különböző személyiségek, de éppen ez az, ami működteti a kapcsolatukat.

 Ha röviden szeretnék fogalmazni, akkor én vagyok a nyugodtabb kettőnk közül

mondta Léna. 

Én pedig türelmetlen vagyok! – vágta rá Krisztián. – Léna nagyon szenvedélyes és érzelmes. Sokszor sír örömében, mindent nagyon mélyen él meg. Ez nekem nagyon tetszik, és tanít arra, hogy így is lehet élni. Én nehezebben mutatom ki az érzéseimet, de amióta együtt vagyunk, ebben is fejlődtem.

A kapcsolatuk alappillére a kölcsönös bizalom és az, hogy feltétel nélkül hisznek a másikban.

 „Közös a jövőképünk, a mindennapjainkat is együtt töltjük. Szerencsére nincs sok problémánk, de ha mégis adódik, együtt oldjuk meg. A rossz tulajdonságokon lehet csiszolni, és mi annyira szeretjük egymást, hogy képesek vagyunk változni a másikért” – tette hozzá az énekesnő párja.

 „Ha szóvá teszem, hogy nem tetszik a viselkedése, látszik rajta, hogy szeretne változtatni, hiszen egyikünk sem akarja, hogy a problémák közénk álljanak” – fűzte hozzá Léna.

Lénára jó hatással van a szerelem
Édesapja is szimpatikusnak tartotta volna Krisztiánt (Fotó: hot! magazin/Archív)

Kóbor Léna kapcsolata stabil lábakon áll

Az énekesnő azt is elárulta, hogy náluk nincs helye a szőnyeg alá söpört vitáknak.

 „Képtelen vagyok továbblépni, ha egy problémát nem beszélünk meg. Már a kapcsolatunk elején megbeszéltük, hogy úgy nem fekszünk le, ha valami kimondatlan maradt.”

A fiatalember azt is elmesélte, melyek azok a vonások Lénában, amelyek miatt felnéz rá.

 Nagyon tetszik, hogy céltudatos: ez engem is motivál, hogy mindennap tegyek valamit a céljaimért. Általa váltam igazán romantikussá, hiszen az a gyermeki boldogság, ami egy-egy meglepetésnél sugárzik belőle, a legnagyobb ajándék számomra.

A szerelem Lénára is rendkívül jó hatással van, a párja oldalán kivirágzott.

 „Szeretem, hogy Krisztián szinte mindennap szavakba önti, miért tart engem értékesnek. Ez a fajta támogatás hihetetlenül megerősít a nőiességemben, és minden alkalommal óriási magabiztosságot ad” – mesélte.

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