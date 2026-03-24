Kóbor Léna új párjára édesapja is büszke lenne

Kóbor Léna szíve egy ideje már foglalt, a gyönyörű énekesnő nemrég leleplezte, hogy kivel alkot egy párt. A fiatal pár most kamerák előtt mesélt a boldogságukról.

Az Omega legendás frontemberének lánya az interneten ismerte meg a Nagy Őt, a kapcsolat pedig hamar komolyra fordult. Mint kiderült, történetük igazi modernkori tündérmese, Krisztián ugyanis az Instagramon követte be az énekesnőt, aki visszakövette őt, mindennek pedig már egy éve. Krisztián egyébként Tatáról származik, így Léna egyre több időt tölt itt.

Nem is ismertem Tatát azelőtt, hogy Krisztián elhozott volna ide, pont az első randink is itt volt már. Most ingázom Törökbálint és Tata között.

Bár a sok utazás némileg fárasztó, Lénát ez egyáltalán nem zavarja. Kiderült ugyanis, hogy már édesanyjának, sőt, legjobb barátnőjének is bemutatta Krisztiánt, akinek a párjával pedig Krisztián is kifejezetten jóban lett, így mostanában rendkívül sűrűn találkoznak négyesben. Krisztiánt egyébként mintha csak az Omega néhai legendája, Kóbor János irányította volna Lénához, hiszen kapcsolatuk révén részese lehet egy olyan, régi szenvedélynek is, ami korábban édesapjához kötötte, a vitorlázáshoz.

Nagyon különleges, mert apukámnak a kedvenc hobbija a hajózás és a vitorlázás volt a Balatonon, Krisztiánnak pedig ugyanez a kedvenc hobbija, szóval már tervezzük, hogy egész nyáron hajózgatni fogunk

– áradozott Léna.

Mindeközben Kóbor Léna karrierje is felfelé ível

Az énekesnőre bizonyára édesapja is nagyon büszke lenne, ha hallaná, nemcsak, hogy mennyire tehetséges, hanem hogy mennyire kitartó is. Rengeteget dolgozik, az elmúlt pár évben több dalt is írt szerzőtársával, amelyekből klipek is készültek. Nemsokára egy albumot is tervez kiadni, saját bevallása szerint azért szünetelt a dalok kiadása egy ideje, mert szerette volna csokorba szedni őket, hogy album lehessen belőlük. Vagyis a szünet ellenére folyamatosan készültek a dalok, ezek leleplezésére viszont egyelőre még várni kell. Nem titok, hogy hamarosan egy Omega dalok közül is hallható lesz majd egy, Léna előadásában.