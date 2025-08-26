Szerelem a képernyőn túl – Mutatjuk, melyik sztárpárok maradtak együtt A Kísértés óta

A TV2 tavalyi nagy sikerű párkapcsolati realityje – ami idén szeptemberben folytatódik – A Kísértés rengeteg érzelmet, drámát és feszültséget hozott a képernyőre. A műsor alapötlete egyszerű, mégis veszélyes: vajon kibírja-e a szerelmi kötelék a csábítók nyomását? A nézők hétről hétre figyelték, hogy a párok hogyan reagálnak a különféle kísértésekre, és vajon ki marad hűséges, illetve ki az, aki elcsábul.

A Kísértés során nem mindenki maradt együtt (Fotó: Ladoczki Balazs)

Kísértés után virágzó románc

Az egyik legnagyobb figyelmet kapott páros A Kísértésben kétségkívül Brigi és Máté, akiknek a kapcsolatát a nézők is végigizgulták. A napokban egy közös képük került ki az Instagramra, amelyen a szerelmesek egymás társaságában mosolyognak, boldogan és kiegyensúlyozottan. A fotó alatti vallomás pedig mindent elárul:

Veled minden más értelmet nyert. A múlt nem fáj, a jövőtől nem félek. Csak a jelen számít – az, hogy most itt vagy, és a szívem békét talált melletted. Ez a legnagyobb ajándék, amit valaha kaphattam

– írta Brigi.

Ez az üzenet nemcsak a rajongók szívét melengette meg, hanem egyben bizonyíték is arra, hogy a kamerákon túl is valódi érzések alakultak ki közöttük. A kommentelők sorra gratuláltak a párnak, sokan pedig azt írták: ők ketten már a műsor alatt is sugározták a szerelmet.

Túlélte a szerelmük?

Brigi és Máté mellett más párosokról is kiderült, hogy együtt maradtak-e. Toncsi és Ati, akik kezdetben meglepően stabilnak tűntek, a forgatás után azonban szakítottak – Toncsi szerint ez a kapcsolat “teljesen független okokból” ért véget. Dorinának és Zotyának sem lett komoly románca: bár kézen fogva hagyták el a szigetet, a valós életben már ők sem alkotnak egy párt. Lóri és Inge pedig a mai napig boldogok együtt, na ők elmondhatják: megerősítette kapcsolatukat a műsor.

Bár nem minden kapcsolat élte túl a kísértést, néhány szereplő számára ez a kaland nem a szakítást, hanem éppen a megerősödést hozta. A műsor egyik nagy tanulsága talán éppen az, hogy aki valóban szereti a párját, annak nem ártanak sem a kísértések, sem a kamerák. Idén, vajon több páros távozik együtt vagy a kísértés túlnő rajtuk?