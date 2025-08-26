Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Izsó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szerelem a képernyőn túl – Mutatjuk, melyik sztárpárok maradtak együtt A Kísértés óta

kísértés
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 19:00
szerelempárokTV2
A műsor végeztével sokan találgatták, hogy a képernyőn látott kapcsolatok vajon a való életben is megállják-e a helyüket. Mostanra pedig kiderült: néhányan nemcsak túlélték a Kísértés próbáját, de azóta is boldogan élnek együtt.

A TV2 tavalyi nagy sikerű párkapcsolati realityje ami idén szeptemberben folytatódik Kísértés rengeteg érzelmet, drámát és feszültséget hozott a képernyőre. A műsor alapötlete egyszerű, mégis veszélyes: vajon kibírja-e a szerelmi kötelék a csábítók nyomását? A nézők hétről hétre figyelték, hogy a párok hogyan reagálnak a különféle kísértésekre, és vajon ki marad hűséges, illetve ki az, aki elcsábul.

Kísértés
A Kísértés során nem mindenki maradt együtt (Fotó: Ladoczki Balazs)

Kísértés után virágzó románc

Az egyik legnagyobb figyelmet kapott páros A Kísértésben kétségkívül Brigi és Máté, akiknek a kapcsolatát a nézők is végigizgulták. A napokban egy közös képük került ki az Instagramra, amelyen a szerelmesek egymás társaságában mosolyognak, boldogan és kiegyensúlyozottan. A fotó alatti vallomás pedig mindent elárul: 

Veled minden más értelmet nyert. A múlt nem fáj, a jövőtől nem félek. Csak a jelen számít – az, hogy most itt vagy, és a szívem békét talált melletted. Ez a legnagyobb ajándék, amit valaha kaphattam

– írta Brigi.

Ez az üzenet nemcsak a rajongók szívét melengette meg, hanem egyben bizonyíték is arra, hogy a kamerákon túl is valódi érzések alakultak ki közöttük. A kommentelők sorra gratuláltak a párnak, sokan pedig azt írták: ők ketten már a műsor alatt is sugározták a szerelmet.

Túlélte a szerelmük?

Brigi és Máté mellett más párosokról is kiderült, hogy együtt maradtak-e. Toncsi és Ati, akik kezdetben meglepően stabilnak tűntek, a forgatás után azonban szakítottak – Toncsi szerint ez a kapcsolat “teljesen független okokból” ért véget. Dorinának és Zotyának sem lett komoly románca: bár kézen fogva hagyták el a szigetet, a valós életben már ők sem alkotnak egy párt. Lóri és Inge pedig a mai napig boldogok együtt, na ők elmondhatják: megerősítette kapcsolatukat a műsor. 

Bár nem minden kapcsolat élte túl a kísértést, néhány szereplő számára ez a kaland nem a szakítást, hanem éppen a megerősödést hozta. A műsor egyik nagy tanulsága talán éppen az, hogy aki valóban szereti a párját, annak nem ártanak sem a kísértések, sem a kamerák. Idén, vajon több páros távozik együtt vagy a kísértés túlnő rajtuk?

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu