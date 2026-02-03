Stohl András védelmére kelt a lánya, kiakadt felnőttfilmes miatt - Videó

Az utóbbi időben egyre nagyobb a felháborodást váltott ki Kiara Lord felnőttfilmes szereplése a Nagy Ő-ben. Ugyanis kis túlzás nélkül, talán ő áll a legközelebb a mostani Nagy Ő-höz, Stohl Andráshoz. Most a színművész lánya, Stohl Rebeka szólalt meg a témában. Enyén szólva nem látja maga előtt, ahogy a családi asztalnál Kiara Lord smúzol a kis Bandikával.

Kiara Lord szereplése Stohl András lányában is kérdéseket vet fel

Fotó: Máté Krisztián

Kiara Lord szereplése ugyan szürreálisnak tűnhet, mégis van valami megfoghatatlan, tagadhatatlan szikra közte és Stohl András között.

Most András lánya osztotta meg véleményét és nemtetszését a felnőttfilmes szereplésével kapcsolatban. Nem tartja magát prűdnek, de nem látja maga előtt a jövőképet, hogyan alakulna életük, ha Stohl úgy döntene, Kiarát választja párjának a műsor végén.

Én nem vagyok prűd, nem gondolom azt, hogy bűn az, amit csinál, félre értés ne essék! Nyilván kicsit szürreális, hogy Bandikával leül majd egy asztalhoz és...

– mondta.

De miért ne ülhetne le?

– kérdezte Stohl András, őszinte érdeklődéssel.