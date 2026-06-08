Hamarosan érkezik Jolly unokája! A csöppség véget vethet a családi háborúnak?

Hatalmas a boldogság Tarcsi Szilveszternél, aki a Facebook-oldalán jelentette be, hogy feleségével szülői örömök elé néznek. Az új családtag érkezése mindig képes gyökeresen megváltoztatni a családi dinamikákat, éppen ezért a rajongók most arra kíváncsiak: vajon a baba születése elhozza-e a békét Jolly és elsőszülött fia, Szilveszter között?

Tarcsi Zoltán Jolly válása után össze is költözött a fiával (Fotó: TV2)

Jolly nagypapa lesz: Érkezik a legifjabb Tarcsi!

Május végén Jolly fia, Szilveszter büszkén osztotta meg a nagyvilággal, hogy hamarosan édesapa lesz. A bejelentésből az is kiderült, hogy az énekes fiának felesége egy kislányt hord a szíve alatt, így a népszerű mulatós hamarosan hivatalosan is nagypapává válik.

Egy unoka érkezése a legtöbb családban a felhőtlen boldogság és az egység időszaka, ám a Tarcsi családban ez a csodás hír egy igencsak feszült időszakban érkezett. A rajongók azonnal találgatni kezdtek, hogy a kis jövevény képes lesz-e begyógyítani a múlt sebeit, és újra egy asztalhoz ültetni az egymástól elhidegült apát és fiát.

Mintaszerű apa-fia kapcsolatból a teljes elhidegülésig

Pedig nem volt ez mindig így. Jolly és Szilveszter kapcsolata hosszú éveken át irigylésre méltó volt. A kötelék még szorosabbá vált, amikor az énekes és korábbi felesége, Suzy elváltak. Jolly és nagyfia összeköltöztek, támogatták egymást a nehéz időkben, és Jolly mindent megtett azért, hogy egyengesse fia zenei karrierjét. Közös terveik voltak, Szilveszter is kacsingatott a színpad felé, és úgy tűnt, a szakmai és a magánéleti összhang is tökéletes közöttük.

Aztán valami végérvényesen megváltozott. Az egykori szoros szövetség felbomlott, a közös munka megszakadt, és az apa-fia kapcsolat teljesen elhidegült. Szilveszter tavaly nyáron azzal vádolta meg az ismert énekest, hogy nem támogatja a karrierjében, és apaként sincs jelen az életében. Aztán a Megasztárban sem nyilatkozott túl kedvesen édesapjáról. Jolly értetlenül állt a történtek előtt, pár hónappal ezelőtt a Borsnak nyilatkozott.

"Szeretném tisztázni a helyzetet, ami az utóbbi napokban, a fiam megasztáros szereplésre kapcsán kialakult. Először is édesapaként nem könnyű ezt az egészet megélnem, és nem az zavar, hogy próbálkozik, mert örülök, hogy próbálkozik, ebben mindig is támogattam.

Életemben nem bántottam, nem aláztam meg a családomat, sem a nyilvánosság előtt, sem azon kívül. Mindig próbáltam példát mutatni, tisztelettel fordulni mások felé, és ezt vártam volna el tőle is, hogy ha neki ilyen problémája van, akkor nem a tévén keresztül, a nagy nyilvánosság előtt üzenjen, hanem mondja el személyesen a sérelmeit, ha tényleg van ilyen

– fogalmazott Jolly, aki hozzátette, kész békülni, de az első lépést a fiának kell megtennie.