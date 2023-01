"A fiatalok már csak ilyenek" – Gáspár Bea tiszta vizet öntött a pohárba lánya szakításával kapcsolatban

Gáspár Virág és kedvese, Krisztián között valóban volt némi kanálcsörgés az ünnepek alatt, de végül minden jel arra mutat, hogy rendezni tudták a soraikat. Kedden még arról szólt a fáma, hogy a fiatalok elváltak ágytól-asztaltól, vagyis Győzike elveszítette kedvenc vejét. Erre utalt az is, hogy a közösségi oldalaikról eltűntek a közös képek, illetve hogy a szilveszterkor készült családi képekről hiányzott a srác, vagyis Virág egyedül utazott haza az óévbúcsúztatóra.

Bea elárulta, mi is a helyzet mos a fiatalokkal Fotó: YouTube

Persze egy fiatal párnál nem ritka, hogy egy hangosabb vita hevében véglegesnek tűnő döntéseket hoznak, és ez történhetett Virág és Krisztián esetében is, akik egyébként nemrég össze is bútoroztak, így sejthető volt, hogy nem eszik olyan forrón a kását, mint ahogyan az első pillantásra tűnik. És bizony Bea asszony be is igazolta a gyanút, vagyis elárulta, hogy már béke van a paradicsomban.

– Sem én, sem Győző nem szólunk bele a gyermekeink kapcsolataiba, és nem játszunk békebírót sem. A szerelem nem mindig csupa görögtűz, vannak benne hullámhegyek és hullámvölgyek. Mi már csak tudjuk... – kezdte a Borsnak Bea asszony.

Virág és párja valóban összevesztek, de azért végleges szakításról szó sincs Fotó: YouTube

– Virág és Krisztián összekaptak ugyan, de ahogy én tudom, tegnap már találkoztak is, és rendezték a vitájukat.

A fiatalok már csak ilyenek. Hirtelen hoznak döntéseket és ugyanolyan hirtelen bánják is meg azokat.

Mi pedig csak reménykedünk, hogy végül jól sülnek el a dolgaik és boldogok lesznek. Egy szó mint száz, mi úgy tudjuk, hogy most béke van... – zárta le a témát Bea.