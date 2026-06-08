Ganxsta Zolee bemutatta új párját: „Nem akarok kimenni a kalitkából, de legyen nyitva az ajtaja”

Ganxsta Zolee Szabó Péter műsorában beszélt részletesen új kapcsolatáról. Szíve választottjával nem posztolt, és nem mutatja meg nyilvánosan, de nem is bujkálnak a nyilvánosság elől - vette észre a Story.

Ganxsta Zolee elárulta, ki rabolta el a szívét. Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ganxsta Zolee elárulta mit szeret legjobban a párjában

„Egy párkapcsolat felelősség. Akkor is, ha lazán vagyunk. Ezt most nem úgy értettem, hogy belefér, hogy félremegyünk! Hanem, hogy nincs ez a feszesség, hogy ’már megint hol voltál?’ Mert az én párom tényleg olyan – és ez fantasztikus, baromi ritka egyébként –, hogy amikor az arcomon hazaérkezek hajnalban vagy reggel, és annyit tudok mondani, hogy… – és itt Zolee előadta, milyen az, amikor az alkoholtól összeakad a nyelve. – Akkor erre az én párom azt reagálja; ’juj de aranyos a bácsi!’ – folytatta nevetve – És akkor ide már szívesen mész haza…”

Ettől függetlenül tisztában van vele, hogy nem egy könnyű eset, de már sokkal jobb vele élni, mint pár évtizede, amikor a bulizás akár napi program is lehetett.

„Már nem hússzor megyek, nincs is kedvem már, fáraszt. De kell a tudat, hogy megtehetném. Hogy akár minden este a haverokkal lóghatnék egy kocsmában. Érted? Hogy nem akarok kimenni a kalitkából, de legyen nyitva az ajtaja. A tiltás nekem vörös posztó. Ha nekem azt mondják, hogy csak kéket vehetsz fel, onnantól engem csak pirosban látsz.” - mesélte felszabadultan a rapper.

Ezután a műsorvezető arra kérte, hogy pontozza magát az alapján, hogy milyen a teljesítménye egy párkapcsolatban.

„Nyolcast adok. Az jó, nem? - kérdezte, majd kitekintett a barátnőjére. – Igen, most kinéztem valahova, és valaki azt mutatta, hogy feljebb, feljebb. Ami azért egy még komolyabb elismerés. Igen, itt van a párom, de ne mutassuk! Úgy hívják őt, hogy ’inkognita’ ”- mondta viccesen Ganxsta Zolee.