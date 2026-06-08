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Ganxsta Zolee bemutatta új párját: „Nem akarok kimenni a kalitkából, de legyen nyitva az ajtaja”

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 14:35
szabó péterpár
Részletesen leírta, milyen tökéletes számára új szerelme. Ganxsta Zolee szerint párja ritka tulajdonságokkal rendelkezik.

Ganxsta Zolee Szabó Péter műsorában beszélt részletesen új kapcsolatáról. Szíve választottjával nem posztolt, és nem mutatja meg nyilvánosan, de nem is bujkálnak a nyilvánosság elől - vette észre a Story.

Ganxsta Zolee elárulta, ki rabolta el a szívét.
Ganxsta Zolee elárulta, ki rabolta el a szívét. Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ganxsta Zolee elárulta mit szeret legjobban a párjában

„Egy párkapcsolat felelősség. Akkor is, ha lazán vagyunk. Ezt most nem úgy értettem, hogy belefér, hogy félremegyünk! Hanem, hogy nincs ez a feszesség, hogy ’már megint hol voltál?’ Mert az én párom tényleg olyan – és ez fantasztikus, baromi ritka egyébként –, hogy amikor az arcomon hazaérkezek hajnalban vagy reggel, és annyit tudok mondani, hogy… – és itt Zolee előadta, milyen az, amikor az alkoholtól összeakad a nyelve. – Akkor erre az én párom azt reagálja; ’juj de aranyos a bácsi!’ – folytatta nevetve – És akkor ide már szívesen mész haza…”

Ettől függetlenül tisztában van vele, hogy nem egy könnyű eset, de már sokkal jobb vele élni, mint pár évtizede, amikor a bulizás akár napi program is lehetett.

„Már nem hússzor megyek, nincs is kedvem már, fáraszt. De kell a tudat, hogy megtehetném. Hogy akár minden este a haverokkal lóghatnék egy kocsmában. Érted? Hogy nem akarok kimenni a kalitkából, de legyen nyitva az ajtaja. A tiltás nekem vörös posztó. Ha nekem azt mondják, hogy csak kéket vehetsz fel, onnantól engem csak pirosban látsz.” - mesélte felszabadultan a rapper.

Ezután a műsorvezető arra kérte, hogy pontozza magát az alapján, hogy milyen a teljesítménye egy párkapcsolatban.

 „Nyolcast adok. Az jó, nem? - kérdezte, majd kitekintett a barátnőjére. – Igen, most kinéztem valahova, és valaki azt mutatta, hogy feljebb, feljebb. Ami azért egy még komolyabb elismerés. Igen, itt van a párom, de ne mutassuk! Úgy hívják őt, hogy ’inkognita’ ”- mondta viccesen Ganxsta Zolee.

 

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