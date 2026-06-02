Itt bárki együtt táborozhat az Exatlon Bajnokaival és Kihívóival

Elképesztő hatása van a sport-realitynek. Az Exatlon Hungary műsornak minden évadban hatalmas rajongótábora van és rengeteg gyerek szeretné kipróbálni az akadálypályákat, az ügyességi feladatokat. Na, nekik van egy jó hírünk, idén is lehet jelentkezni a Balatlon táborba, amit korábbi exatlonisták vezetnek.
A TV2 műsorának sikere jól látható volt múlt hétvégén a Nagy Sportágválasztó rendezvényen. Ott tartották meg az Exatlon 2026 közönségtalálkozót, ahol a rajongók órákon keresztül álltak sorba, hogy egy-egy fotót lőhessenek kedvenc versenyzőjükkel, aláírást szerezzenek tőlük. A korábbi szériák versenyzői is mind átélték az a felejthetetlen érzést, hogy egy ország ismerte, kedvelte meg őket. De nem csak ilyen hozadéka van a műsornak, rengeteg gyerkőc kezd el sportolni, mert majd szeretne egyszer ő is versenyezni a kőkemény akadálypályákon. Ezért is született meg a Balatlon tábor ötlete.
„Mi már korábban is szerettünk volna sport tábort csinálni, de miután szerepeltem az Exatlonban, egyértelmű volt” – mesélte Halász Vivien, aki férjével, Kővári Viktorral és a szintén Kihívó Wald Ákossal álmodta meg és hívta életre a tábort. „Mi hárman nem szerepeltünk az Exatlon All Stars évadban, így maradt egy űr bennünk, meg nagyon szeretjük a gyerekeket, édesapám pedig mondta, hogy van helyszín, sőt a nevét is ő adta. És az elmúlt évek sikerei után kijelenthetem, nagyon jó dolgot hoztunk össze.”
Az Exatlon Bajnokok csapatát erősítő Halász Jázmin idén már csapatvezetőként vesz részt a táborban.
Az első táborban még csak ifi segítő voltam, mert még csak 15 éves voltam, de már akkor terelgettem a kicsiket. Azok, akik ott ismertek meg és van közös fotójuk, most, amikor versenyeztem a műsorban, osztották meg ezeket a képeket, meg kaptam rajzokat is. Nagyon jó kis közösség épült a tábornak köszönhetően, mindig vannak gyerekek, akik haza sem akarnak menni. Sőt olyanok is vannak, akiket a szülők az összes turnusra befizetnek, így másfél hónapig velünk vannak. Az exatlon tematikájú pályáknak, meg a tábori hangulatnak köszönhetően miniben ugyanazt élik meg, mint mi a műsorban. Megvan a piros, kék csapat, össze vagyunk zárva, jó látni, hogy ők is milyen lelkesek. Én idén már csapatvezető leszek és Bajnok csapattársaim közül többen megígérték, hogy lejönnek majd, biztos hatalmas öröm lesz a gyerekeknek!
- tette hozzá Jázó, akit kiesése után lufikkal vártak szerettei a repülőtéren.
Halász Vivien és Kővári Viktor - akik az Exatlon első házaspárja - nemrég jelentették be, hogy úton van első közös gyermekük.
„A táborban szemünk láttára nőnek fel gyerekek, hiszen van, aki minden évben jön. De most az idei évad után rengeteg új gyerkőc lesz, már majdnem minden turnus betelt. Mert ez a hatása az Exatlonnak, hogy meghozza a kicsik kedvét a sporthoz, amit fantasztikus látni!”
- fejezte be Halász Vivi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.