Itt bárki együtt táborozhat az Exatlon Bajnokaival és Kihívóival

Elképesztő hatása van a sport-realitynek. Az Exatlon Hungary műsornak minden évadban hatalmas rajongótábora van és rengeteg gyerek szeretné kipróbálni az akadálypályákat, az ügyességi feladatokat. Na, nekik van egy jó hírünk, idén is lehet jelentkezni a Balatlon táborba, amit korábbi exatlonisták vezetnek.

Az Exatlon család: Kővári Viktor felesége, Halász Vivien és sógornője, Jázmin (Fotó: Gábor Zoltán)

Az Exatlon Bajnok Halász Jázmin csapatvezető lesz

A TV2 műsorának sikere jól látható volt múlt hétvégén a Nagy Sportágválasztó rendezvényen. Ott tartották meg az Exatlon 2026 közönségtalálkozót, ahol a rajongók órákon keresztül álltak sorba, hogy egy-egy fotót lőhessenek kedvenc versenyzőjükkel, aláírást szerezzenek tőlük. A korábbi szériák versenyzői is mind átélték az a felejthetetlen érzést, hogy egy ország ismerte, kedvelte meg őket. De nem csak ilyen hozadéka van a műsornak, rengeteg gyerkőc kezd el sportolni, mert majd szeretne egyszer ő is versenyezni a kőkemény akadálypályákon. Ezért is született meg a Balatlon tábor ötlete.

„Mi már korábban is szerettünk volna sport tábort csinálni, de miután szerepeltem az Exatlonban, egyértelmű volt” – mesélte Halász Vivien, aki férjével, Kővári Viktorral és a szintén Kihívó Wald Ákossal álmodta meg és hívta életre a tábort. „Mi hárman nem szerepeltünk az Exatlon All Stars évadban, így maradt egy űr bennünk, meg nagyon szeretjük a gyerekeket, édesapám pedig mondta, hogy van helyszín, sőt a nevét is ő adta. És az elmúlt évek sikerei után kijelenthetem, nagyon jó dolgot hoztunk össze.”

Az Exatlon Bajnokok csapatát erősítő Halász Jázmin idén már csapatvezetőként vesz részt a táborban.

Az első táborban még csak ifi segítő voltam, mert még csak 15 éves voltam, de már akkor terelgettem a kicsiket. Azok, akik ott ismertek meg és van közös fotójuk, most, amikor versenyeztem a műsorban, osztották meg ezeket a képeket, meg kaptam rajzokat is. Nagyon jó kis közösség épült a tábornak köszönhetően, mindig vannak gyerekek, akik haza sem akarnak menni. Sőt olyanok is vannak, akiket a szülők az összes turnusra befizetnek, így másfél hónapig velünk vannak. Az exatlon tematikájú pályáknak, meg a tábori hangulatnak köszönhetően miniben ugyanazt élik meg, mint mi a műsorban. Megvan a piros, kék csapat, össze vagyunk zárva, jó látni, hogy ők is milyen lelkesek. Én idén már csapatvezető leszek és Bajnok csapattársaim közül többen megígérték, hogy lejönnek majd, biztos hatalmas öröm lesz a gyerekeknek!

- tette hozzá Jázó, akit kiesése után lufikkal vártak szerettei a repülőtéren.