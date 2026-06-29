Dj Yaminát felkérte a PSG, hogy játsszon a Bajnokok Ligája döntőjének afterbuliján

Lassan egy hónapja volt, hogy az angol és francia szurkolók elárasztották a magyar fővárost és mindenki futball-lázban égett Budapesten. Mindezt azért, mert a Puskás Ferenc Stadion adott otthont a klubcsapatok legrangosabb mérkőzésének, a Bajnokok Ligája döntőjének. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain csapatai mérkőztek meg egymással és végül kiélezett párharcban, tizenegyesekkel dőlt el a trófea sorsa, amit a franciák vihettek haza. Na, de hogy jön ehhez Dj Yamina?

Beke Péter Yaminával való házassága még csak egy éve tart, ugyanis akkor titokban esküdtek meg (Fotó: Nagy Zoltán)

DJ Yamina nem akárkitől kapott felkérést

Férjével, Beke Péterrel éppen a Bajnokok Ligája döntőjéről beszélgettek a Megmondók podcast műsorában, amikor Yamina elárulta, hogy nagy megkeresést kapott a meccs előtt.

Majdnem én játszottam a Paris Saint-Germain afterpartiján. Egyik nap viszont megjött az e-mail, hogy nem engem választottak, mivel egy saját, francia DJ-t hoznak magukkal

— árulta el Dj Yamina.

Azokban a napokban, amíg erre reális esély volt, Yamina teljes lázban égett és folyamatosan csak ezen járt az agya. „Két napig csak erről tudtam beszélni, hogy mit posztoljak most, mivel valószínű megnézik majd a közösségi oldalaimat. Ment a huza-vona rendesen, hogy szerettek volna egy hívást, hogy beszéljek a franciákkal” – mesélte a népszerű lemezlovas.

Dj Yamina neve Beke Viktória lett, miután férjhez ment Beke Péterhez (Fotó: Czinege Melinda)

Dj Yamina férje átélt már hasonló helyzeteket, csak a másik oldalról

Azért megnézném, hogy ezt pontosan hogyan döntötték el, mivel voltam pár öltözőben, és néha ezt a csapat döntötte el, hogy kit szeretnének

— jegyezte meg Beke Péter, aki jelenleg a magyar labdarúgó bajnokságban játszik, Kecskeméten.

Yamina neve nem véletlenül merült azért fel a párizsi csapatnál. „Annyi kritériumuk volt, hogy mindenképp női DJ-t szeretnének” – tette hozzá Beke Viktória, azaz Dj Yamina.