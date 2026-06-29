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Dj Yaminát felkérte a PSG, hogy játsszon a Bajnokok Ligája döntőjének afterbuliján

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors beke péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 29. 20:00
DJ YaminaBajnokok Ligája döntő
A fiatal zenész férje, Beke Péter labdarúgó, akivel együtt mentek Budapestre, megnézni a Bajnokok Ligája döntőjét. Dj Yamina pedig nem véletlen tartott vele, mivel korábban felkérték, hogy ő játsszon a párizsiak afterbuliján.
Bors
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Lassan egy hónapja volt, hogy az angol és francia szurkolók elárasztották a magyar fővárost és mindenki futball-lázban égett Budapesten. Mindezt azért, mert a Puskás Ferenc Stadion adott otthont a klubcsapatok legrangosabb mérkőzésének, a Bajnokok Ligája döntőjének. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain csapatai mérkőztek meg egymással és végül kiélezett párharcban, tizenegyesekkel dőlt el a trófea sorsa, amit a franciák vihettek haza. Na, de hogy jön ehhez Dj Yamina?

Beke Péter és Dj Yamina házassága még csak egy éve tart, ugyanis akkor titokban esküdtek meg.
Beke Péter Yaminával való házassága még csak egy éve tart, ugyanis akkor titokban esküdtek meg (Fotó: Nagy Zoltán)

DJ Yamina nem akárkitől kapott felkérést

Férjével, Beke Péterrel éppen a Bajnokok Ligája döntőjéről beszélgettek a Megmondók podcast műsorában, amikor Yamina elárulta, hogy nagy megkeresést kapott a meccs előtt.

Majdnem én játszottam a Paris Saint-Germain afterpartiján. Egyik nap viszont megjött az e-mail, hogy nem engem választottak, mivel egy saját, francia DJ-t hoznak magukkal

— árulta el Dj Yamina.

Azokban a napokban, amíg erre reális esély volt, Yamina teljes lázban égett és folyamatosan csak ezen járt az agya. Két napig csak erről tudtam beszélni, hogy mit posztoljak most, mivel valószínű megnézik majd a közösségi oldalaimat. Ment a huza-vona rendesen, hogy szerettek volna egy hívást, hogy beszéljek a franciákkal” – mesélte a népszerű lemezlovas.

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Dj Yamina neve Beke Viktória lett, miután férjhez ment Beke Péterhez (Fotó: Czinege Melinda)

Dj Yamina férje átélt már hasonló helyzeteket, csak a másik oldalról

Azért megnézném, hogy ezt pontosan hogyan döntötték el, mivel voltam pár öltözőben, és néha ezt a csapat döntötte el, hogy kit szeretnének

— jegyezte meg Beke Péter, aki jelenleg a magyar labdarúgó bajnokságban játszik, Kecskeméten.

Yamina neve nem véletlenül merült azért fel a párizsi csapatnál. „Annyi kritériumuk volt, hogy mindenképp női DJ-t szeretnének” – tette hozzá Beke Viktória, azaz Dj Yamina. 

 

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