Debreczeni Dóra egy modern boszorkány: „Szeretnék fényt hozni másoknak”

„Különleges rituálékkal indítom a napomat”

Boszorkányként még az egyszerű mindennapok is egészen mások. Persze Dóra nem repked seprűn, de főzeteket kotyvaszt, és megvannak a maga kis „bosziságai”. A napját például mindig tudatosan pozitív gondolatokkal indítja, hálát ad és egy jó darabig nem nyúl a telefonja után.

– Minden reggelemhez tartozik egy rövid kis rituálé, amit saját magamnak írtam és az oltárom előtt alkalmazom. A mindennapom része továbbá a fa ölelés, a meditáció, olvasás, füstölőzés. Nagyobb mágiákat csak időnként végzek saját részre. Hiszem, hogy nincs erre szükség minden nap. Azonban a manifesztáció és a rezgésemelés nagyon fontos – részletezi a fiatal lány, akinek az is teljesen természetes, hogy bárhová is megy, mindenhol érzi az emberek energiáit.

– Tudom és látom hogyan érez, milyen a lelke, jó szándékú-e. Ez egy áldás, a mindennapjaimban hatalmas segítség. Azonban a rosszat is érzékelem egy illetőn. Ha a szellemvilágban érzékelek negatív energiát, gonoszt, akkor pedig fizikai rosszullét tör rám. Minél jobban belemélyültem ebbe a világba és minél kevésbé féltem, annál több látogató jelent meg, főleg éjszaka. Ma már nem ijedek meg, ha egy ismeretlen férfit vagy nőt látok meg a nappaliban, sőt utána indulok, hogy megkérdezzem mit szeretne mondani vagy tudatni – vallja be őszintén őszintén Dóra, aki nyomon követi a boszorkányünnepeket is. Ezek általában köthetők valamilyen világi ünnephez, ilyen a Litha is, ami éppen Szent Iván-éjnek, azaz a nyári napfordulónak felel meg.

„Ilyenkor mi a természet diadalát ünnepeljük”

Ugyan különböző hagyományokból erednek, mégis rengeteg átfedés van a Szent Iván-éj és a Litha között.

– A boszorkányságban az év leghosszabb napján a természet diadalát ünnepeljük. A meleg napsugarak átszűrődnek a faleveleken. Az év legfényesebb napja, egyben a hanyatlás kezdete is. A Lithát általában a szabadban ünnepeljük. Ez a legjobb időszak a vásárokra, nagy sétákra, utcai ünnepségekre. Az ünnep általában éjfélkor vagy hajnalban kezdődik – mesél a Szent Iván-éjről Dóri. – A hagyomány szerint ezeken a napokon a lányok virágkoszorúkat tesznek a vízre és azok mozgásából jósolnak. De a tűzugrás és a meztelenül fürdés is jelen van. A tündérek ekkor is nagyon aktívak. Egyes boszorkányok ezeken a napokon behívják őket otthonukba, hogy megnyerjék jóindulatukat. De ezen az éjszakán ajánlott a múlt elégetése, elengedése is. Ehhez csak egy papírra kell felírnunk azt a dolgot, amit el akarunk engedni és elégetni a papírt – mesélt a Szent Iván-éji boszorkányhagyományokról Debreczeni Dóra, aki vallja és hiszi, hogy a varázslat és a mágia mindenhol és mindenkiben ott van, csak nyitottá kell rá válnunk, hogy befogadjuk. Erre pedig kiváló alkalom Szent Iván éjszakája.

Tündérmágia Szent Iván-éjre Június 23-án vagy 24-én este menjünk ki egy nyugodt, természetes helyre (udvar, erdő, tengerpart, mező, bármi hasonló). Vigyünk magunkkal ajándékot, például egy üvegcsében mézet és tejet vagy a kettőt összekeverve, majd mondjuk el az alábbi verset: „Tündérek népe, halljátok hangom, Nem bántani jövök, de kérni okom. Ha méltónak találtok, jelet adjatok, Szívem nyitott, a világotok befogadom.” Ezután figyeljük a természetet: szélmozgás, madárhang, furcsa érzés vagy látomás, mind jelzés lehet. Az ajándékért cserébe megkaphatjuk a Tündérek áldásait.

Tűz rituálé Hozzávalók: • 1 sárga, narancs vagy piros gyertya • 1 tál víz friss virágszirmokkal • gyógynövények (pl. orbáncfű, levendula, zsálya, rozmaring) • hőálló üst • papír és toll • napraforgó vagy mákszemek Gyújtsunk tüzet Szent Iván éjjelén naplementekor vagy éjfélkor. Írjuk le a vágyainkat, és amit el szeretnénk engedni egy-egy papírra. Az elengedéseket tartalmazó papírt égessük el a tűzben, míg azt, amin a kívánságok vannak, hajtsuk össze, és tegyük a virágos víz alá. Hagyjuk ott éjszakára. Érintsünk minden gyógynövényt a homlokunkhoz, mellkasunkhoz, majd helyezzük őket a tál víz köré. Mondjunk egy kívánságot vagy áldást minden növényhez. Majd ugorjuk át vagy táncoljuk körbe a tüzet, miközben kimondjuk azt, amit magunkhoz hívunk. A zene, dobolás vagy éneklés erősíti az energiát. A virágos vízzel oltsuk el a tüzet. Maradjon a tálban, hagyjuk a kertben éjszakára és másnap mossuk meg vele az arcunkat. Végül pedig élvezzük a teljes megtisztulást és bevonzást.

Szöveg: FANNY