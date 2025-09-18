Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Csuti és szerelme megmutatta álomotthonát: készül a gyerekszoba - Fotó

Csuti
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 19:30
Sudár BiankafelújításInstagram
A pár otthona hamarosan több gyerekszobával is bővülni fog. Csuti nagy fába vágta a fejszéjét szerelmével, Biankával.
Bors
A szerző cikkei

Szabó András Csuti lassan három éve boldog párkapcsolatban él a nála 13 évvel fiatalabb Sudár Biankával, aki a Miss Balaton finalistájaként vált ismertté. 

Szabó András Csuti és szerelme, Sudár Bianka
Szabó András Csuti és szerelme, Sudár Bianka / Fotó: Markovics Gábor

Csuti és Bianka otthona átalakul: már javában zajlik a felújítás

Az üzletember és a tartalomgyártó kapcsolata egyre erősebb, és Bianka korábban leszögezte, bár még nem jött el az idő a gyerekvállalásra, pár év múlva majd szeretnék bővíteni a családot, amihez jól jönnének a gyerekszobák is - írja a Tények.hu.

A szerelmes pár úgy döntött eljött az ideje, hogy felújítsák közös otthonukat, bővítve a tereket további szobákkal. Csuti most betekintést engedett a felújítás jelenlegi állásába.

Az Instagramra feltöltött fotókon jól látszik, hogy már zajlanak a munkálatok: a bútorokat letakarták, miközben a munkások éppen festik a falakat.

Ez a felújítás egy remek ötlet volt 

-  írta bejegyzéséhez Csuti, és az egyik fotón éppen a fejét fogja.

A poszthoz Csuti szerelme, Bianka is írt egy hozzászólást:

Mindig nyugtasson a gondolat, hogy nem kell többet az arany falat nézni.

Mire Csuti így reagált: „Még nem nyugtat".

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
