Csórics Balázs különleges szakmát választott: „Kiskorom óta más vagyok, mint a többiek”

Csórics Balázs színész gondolkodásmódja egészen korán eltért a környezetéétől, megalapozva különleges látásmódját.

Csórics Balázs gondolkodásmódja már gyerekként eltért a társaitól (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Csórics Balázs asztrológiával foglalkozik

Mindig érdekelt minden, ami a láthatón túl van. Éreztem, hogy kiskorom óta más vagyok, mint a többiek: ugyanazokat a kifejezéseket használom, mint a legtöbb ember, csak én olyan összefüggéseket látok a szavakban, amelyek másnak fel sem tűnnek. Nekem a felhők nemcsak a fehér pamacsokat jelentik az égen, hanem a felfelé szálló meleg levegő, azaz a hő kicsapódásai: fel+hő = felhő

– kezdte Csórics Balázs, a Barátok közt sztárja a hot! magazinnak.

Sokan kíváncsiak arra, hogy mi indította el őt ezen a spirituális úton, ám a válasz a veleszületett adottságaiban rejlik.

„A fordulatot az hozta, hogy elmentem 2013-ban egy asztrológiai elemzésre, ami pontosan leírta a belső min­tái­mat. Ez a felismerés úgy hatott rám, hogy elkezdtem tanulni az asztrológiát.”

Már csecsemőként is nagyon fejlett volt (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Csórics Balázs szülei 12 évet vártak rá

Az önismereti munka során a szüleivel való kapcsolatát is sikerült sokkal mélyebben megértenie.

Úgy jöttem rá, hogy szeretnek a szüleim, hogy volt bátorságom feltenni a kérdést: „Miért nem szeretnek?” A terápiás folyamat során láttam meg, hogy ők tizenkét évig küzdöttek azért, hogy megszülessek, aztán amikor világra jöttem, nem tudtak mit kezdeni velem. Ez nem azt jelentette, hogy kevésbé szerettek; egyszerűen rengeteg olyasmit találtak bennem, amivel nem tudtak mit kezdeni

– mesélte.

A születése kalandos volt: az édesanyjával mindketten majdnem meghaltak, ezért az első 72 órát elkülönítve töltötték.

„Ez egy csecsemő számára óriási szeparációs trauma. Amikor öt nap után hazavittek a kórházból, anyukám elment zuhanyozni, és mire visszajött, a kiságyban fekve fekvőtámaszhoz hasonló mozdulatokat csináltam. Később is nagyon gyorsan fejlődtem: egyéves sem voltam, amikor már összefüggően beszéltem, és jártam.”

Az asztrológiának hála sokat fejlődött a személyisége (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Az édesapja vegyészmérnökként a kézzelfoghatóban hisz, mégis elfogadta a fia gondolkodásmódját.

„Egyszer így fogalmazott: „Tudod, mi ebből az egészből semmit nem láttunk, mert nem hagytad, hogy lássuk. Ám ha valamit megtanultam az évek során, az az, hogy ha te látod, akkor az ott van.”