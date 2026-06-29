Csórics Balázs különleges szakmát választott: „Kiskorom óta más vagyok, mint a többiek”

Csórics Balázs színész gondolkodásmódja egészen korán eltért a környezetéétől, megalapozva különleges látásmódját.
Mindig érdekelt minden, ami a láthatón túl van. Éreztem, hogy kiskorom óta más vagyok, mint a többiek: ugyanazokat a kifejezéseket használom, mint a legtöbb ember, csak én olyan összefüggéseket látok a szavakban, amelyek másnak fel sem tűnnek. Nekem a felhők nemcsak a fehér pamacsokat jelentik az égen, hanem a felfelé szálló meleg levegő, azaz a hő kicsapódásai: fel+hő = felhő
– kezdte Csórics Balázs, a Barátok közt sztárja a hot! magazinnak.
Sokan kíváncsiak arra, hogy mi indította el őt ezen a spirituális úton, ám a válasz a veleszületett adottságaiban rejlik.
„A fordulatot az hozta, hogy elmentem 2013-ban egy asztrológiai elemzésre, ami pontosan leírta a belső mintáimat. Ez a felismerés úgy hatott rám, hogy elkezdtem tanulni az asztrológiát.”
Az önismereti munka során a szüleivel való kapcsolatát is sikerült sokkal mélyebben megértenie.
Úgy jöttem rá, hogy szeretnek a szüleim, hogy volt bátorságom feltenni a kérdést: „Miért nem szeretnek?” A terápiás folyamat során láttam meg, hogy ők tizenkét évig küzdöttek azért, hogy megszülessek, aztán amikor világra jöttem, nem tudtak mit kezdeni velem. Ez nem azt jelentette, hogy kevésbé szerettek; egyszerűen rengeteg olyasmit találtak bennem, amivel nem tudtak mit kezdeni
– mesélte.
A születése kalandos volt: az édesanyjával mindketten majdnem meghaltak, ezért az első 72 órát elkülönítve töltötték.
„Ez egy csecsemő számára óriási szeparációs trauma. Amikor öt nap után hazavittek a kórházból, anyukám elment zuhanyozni, és mire visszajött, a kiságyban fekve fekvőtámaszhoz hasonló mozdulatokat csináltam. Később is nagyon gyorsan fejlődtem: egyéves sem voltam, amikor már összefüggően beszéltem, és jártam.”
Az édesapja vegyészmérnökként a kézzelfoghatóban hisz, mégis elfogadta a fia gondolkodásmódját.
„Egyszer így fogalmazott: „Tudod, mi ebből az egészből semmit nem láttunk, mert nem hagytad, hogy lássuk. Ám ha valamit megtanultam az évek során, az az, hogy ha te látod, akkor az ott van.”
Alapvetően konfliktuskerülőnek tartja magát, ám ma már egyre bátrabban áll ki önmagáért.
Felismertem, hogy a konfliktusmentességnek örök belső háború az ára, ezért a számomra fontos dolgokban ma már vállalom: ha valamire nemet kell mondanom, vagy azt kell képviselnem, hogy én azt másképp látom, akkor megteszem. Egy vita öt-tíz percig tart, de ha magamban hordozom a kimondatlan dolgokat, az éveken át bennem marad
– fogalmazott Balázs.
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