– Nincsenek kölcsönzött elveink – soha nem is voltak. A gyerekeinkkel is az ép érzéseink után mentünk, most is ezt tesszük majd. A fő, hogy biztonságban érezze magát a kicsi, hogy sok törődést kapjon, de nem féltjük majd túl – jelentette ki a nagypapa.

– Bízni kell abban, hogy érzi a saját határait; de megóvjuk a veszélyektől – egészítette ki a nagymama.

Banálisan hangzik, de a szeretet nyelve az egyik legnehezebb nyelv a világon. Érezhetünk igaz, mély szeretetet valaki iránt – az illető nem fogja érezni, ha nem fejezzük ki jól. Azért leszek végtelenül nyugodt, amikor a szüleim az unokájukkal lesznek, mert tudom, hogy ezen a nyelven ők milyen választékosan és érthetően kommunikálnak

– tette hozzá Puskás Samu.

A család legifjabb tagja: Puskás Noam A magazin fotózása után néhány nappal született meg a család legifjabb tagja, Puskás Noam. A kisfiú és az édesanyja is egészséges, a pici világrajövetele zökkenőmentesen zajlott, és az édesapja, Samu kiemelt egy különlegességet is ezzel kapcsolatban. – Nagyon menő időben, 2024. 12. 02-án született, 11:22-kor – osztotta meg boldogan a friss apuka. Egy gyermek születése önmagában is különleges és csodálatos, de amikor Noam meglátta a napvilágot, mindenkinek elállt a lélegzete. – Ő volt az egyetlen dús, szőke hajú újszülött a klinikán – mesélte Samu –, úgyhogy két nap és két éjjel az egész szülészeti szárnyban mindenki a csodájára járt. Bátran kijelenthetjük, hogy Noam angyali kisfiú. Ha hiszünk a karácsonyi csodákban, az ő születése az volt: előkarácsonyi csoda.

Varázslatos trükk Básti Juli fiai gyerekkorában furfangos módon gondoskodott az ünnep misztikumáról. – Pihéket szedtem ki a párnából, és egy csíkban elszórtam az ablakig, mintha arra repültek volna ki az angyalok. Samu gyerekként egyszer látta is „az angyal lábát”, amikor az ajtó alatt bekukucskált – mesélte Básti Juli.