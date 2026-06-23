Kínos vagy szexi? Így táncol a tengerparton az Ázsia Expressz anya-lánya párosa

Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula neve sokaknak ismerős lehet, hiszen tavaly a TV2 reality-jében szerepeltek együtt. Az Ázsia Expresszben szereplő két színésznő újabban rengeteg közös tartalmat készít, például táncos videókat, több kevesebb sikerrel. Legújabb posztjuk is eléggé furcsára sikerült, de ez persze őket nem zavarja, sőt!

Az Ázsia Expresszt majdnem megnyerte Tallós Rita lányával Paulával Fotó: TV2

Gipszelt lábbal is szexizik az Ázsia Expressz 65 éves sztárja

Múlt hónapban súlyos balesetet szenvedett Tallós Rita, kerekesszékbe került, majd gipszet kapott. De ez persze nem akadályozta meg abban az Ázsia Expresszben brutál formában menetelő színésznőt, hogy lányával és testvérével Portugáliába utazzon.

Teniszezni mentem motorral, lefékeztek előttem, így én is lefékeztem. Volt egy nagy tenisztáska a hátamon, elvesztettem az egyensúlyom, eldőlt a motor és alászorult a bokám, a lábszáram pedig "spirálban" eltört. Itthon vagyok, fekvőgipsszel, szobafogságban. Az orvossal megbeszéltem, hogy 14-én már adjanak járógipszet, mert mennem kell. Most kerekesszékkel közlekedem, ha kell, amit kaptam az anyukámtól, mert a mankóval is nagyon nehéz közlekedni a lakáson belül. A családom eltiltott a motorozásról, így van egy eladó motorom, nagyon szép, ajánlom mindenkinek!

– nyilatkozta balesete után a Blikknek a színésznő, aki Lisszabonban is boldogan perdült táncra lányával, Barbinek Paulával és húgával, Tallós Andrea koreográfussal a tengerparton. A végeredmény nagyon vagányra sikerült, döntse el ki-ki maga, kínos-e, vagy szexi.

Tallós Rita 65 évesen tetováltatott

A vagány színésznő és lánya közt sokáig nagyon rossz volt a viszony. De az Ázsia Expressz 2025 évadban a veszekedéseik ellenére is újra összecsiszolódtak és azóta is rengeteg időt töltenek együtt. Ahogy most is, gyakran csatlakozik hozzájuk Tallós Rita húga, akivel Portugáliában közös tetoválást készítettek.