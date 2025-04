Váratlan helyről jött a segítség Ambrus Attila üzletének megmentésére

Ambrus Attila üzlete hamarosan költözik

Ambrus Attila még a börtönben töltött ideje alatt tanulta ki a keramikus mesterséget, amelyet szabadlábra helyezése óta profi szinten űz. Feleségével közös boltot nyitottak, emellett pedig folyamatosan megtalálhatók voltak minden kisebb és nagyobb volumenű fesztiválokon, ahol örömmel beszélgetett az őt megszólítókkal, amellett, hogy a saját kezeik munkáját lehetett tőlük megvásárolni. Emellett Ambrus Attila whisky-esteket tart, ahol a közönség kérdezheti magánéletéről és rablásinak körülményéről, valamint a büntetéséből levont tanulságokról – persze a whisky készítés fortélyain túl. Emellett börtönbejárásokat is tart, több különböző helyszínen. Igazi multitalentum, aki bárkivel képes megtalálni a közös nevezőt, ezért is érthetetlen, miért léptek vissza a szerződésétől. 2017-ben nagysikerű filmet forgattak az életéről, A viszkis címmel, nemrégiben pedig arról mesélt a Borsnak, hogy nagy esély van arra, hogy Amerikában is készül egy, a történetét bemutató mozi.

Az amerikai filmes szerződésemmel kapcsolatban még mindig folynak a tárgyalások. Bízom abban, hogy hamarosan már többet tudok erről mondani, jelenleg annyit tudok, hogy érkezni fog a sztorimból egy játékfilm, ami vagy klasszikus módon mozikban debütál, vagy a Netflixen – ez még nincs tisztázva. Annyi biztos, hogy az amerikaiak imádták a sztorimat, amelynek a jogai egy NHL-t is megjárt hokikapusnál vannak, szóval előbb-utóbb megfilmesítik a történetem a tengerentúlon is. Van még két és fél év, hogy bármit is kezdjenek ezzel a sztorival, egyszóval időnk, mint a tenger, pontosabban az óceán

– mesélt a filmről Ambrus Attila még márciusban a Borsnak.