Hoppá! Két évvel idősebb mostohaanyja lehet Meghan Markle-nek

Meghan Markle édesapja, Thomas Markle állítólag azt mondta a barátainak: készen áll arra, hogy 81 évesen újra megházasodjon. A hírek szerint az idős férfi teljesen odáig van a nálánál 35 évvel fiatalabb, és Meghannél mindössze két évvel idősebb ápolónőért, Rio Canedáért, olyannyira, hogy bármikor kész lenne feleségül venni őt.
Thomas azt mondta nekem, egy szempillantás alatt feleségül venné őt, és a család többi tagjának is azt állítja, már a puszta gondolat, hogy Rióval töltheti élete hátralévő részét, hihetetlenül boldoggá teszi
- jelentette egy forrás.
A pár a Fülöp-szigeteken lévő Cebu város rehabilitációs kórházában ismerkedett meg, miután Thomas Markle tavaly decemberben életmentő műtéten esett át, melynek során térd alatt amputálták a bal lábát. Egy két hónappal ezelőtti interjúban Thomás azt mondta, áldásnak érzi, hogy ismét megtalálta a boldogságot Rio oldalán, aki elvált és két felnőtt gyermek édesanyja. Mindez ráadásul azután történt, hogy Thomas Markle éveken át gyötrődött a súlyos egészségügyi problémái és a lányától, Meghantól való elidegenedés miatt, amely még akkor vette kezdetét, amikor az egykori színésznő feleségül ment a sussexi herceghez, Harryhez. Thomas ekkor fotókat adott el a paparazziknak, ennek következtében pedig még egyszer sem találkozhatott az unokáival, a ma már hétéves Archie herceggel és Lilibet hercegnővel, aki a napokban ünnepli az ötödik születésnapját.
Thomas Markle egyébként még tavaly költözött Cebura 59 éves fiával, Tom Jr.-ral, mostanra azonban visszatért Amerikába, ahol egy csúcstechnológiás protézist kap, és több időt tölthet másik lányával, Meghan 61 éves féltestvérével, Samantha-val - írja a Daily Star.
