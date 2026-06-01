Hoppá! Két évvel idősebb mostohaanyja lehet Meghan Markle-nek

Meghan Markle édesapja, Thomas Markle állítólag azt mondta a barátainak: készen áll arra, hogy 81 évesen újra megházasodjon. A hírek szerint az idős férfi teljesen odáig van a nálánál 35 évvel fiatalabb, és Meghannél mindössze két évvel idősebb ápolónőért, Rio Canedáért, olyannyira, hogy bármikor kész lenne feleségül venni őt.

Meghan Markle új mostohaanyát kaphat / Fotó: PA / Northfoto

Thomas azt mondta nekem, egy szempillantás alatt feleségül venné őt, és a család többi tagjának is azt állítja, már a puszta gondolat, hogy Rióval töltheti élete hátralévő részét, hihetetlenül boldoggá teszi

- jelentette egy forrás.

A pár a Fülöp-szigeteken lévő Cebu város rehabilitációs kórházában ismerkedett meg, miután Thomas Markle tavaly decemberben életmentő műtéten esett át, melynek során térd alatt amputálták a bal lábát. Egy két hónappal ezelőtti interjúban Thomás azt mondta, áldásnak érzi, hogy ismét megtalálta a boldogságot Rio oldalán, aki elvált és két felnőtt gyermek édesanyja. Mindez ráadásul azután történt, hogy Thomas Markle éveken át gyötrődött a súlyos egészségügyi problémái és a lányától, Meghantól való elidegenedés miatt, amely még akkor vette kezdetét, amikor az egykori színésznő feleségül ment a sussexi herceghez, Harryhez. Thomas ekkor fotókat adott el a paparazziknak, ennek következtében pedig még egyszer sem találkozhatott az unokáival, a ma már hétéves Archie herceggel és Lilibet hercegnővel, aki a napokban ünnepli az ötödik születésnapját.

Thomas Markle egyébként még tavaly költözött Cebura 59 éves fiával, Tom Jr.-ral, mostanra azonban visszatért Amerikába, ahol egy csúcstechnológiás protézist kap, és több időt tölthet másik lányával, Meghan 61 éves féltestvérével, Samantha-val - írja a Daily Star.

