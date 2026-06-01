Csomor Csilla: „Újra abban a formában vagyok, mint 30 éve!”

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 12:15
A színésznő nosztalgiázott egy kicsit a budapesti Wekerletelepen található ház előtt. Sokan a mai napig nem tudják, hogy a Barátok közt szereplői a valóságban sosem léptek be az épület kapuján, de most Csomor Csilla elment a helyszínre.
Korábban Csomor Csilla színésznő heti szinten járt az ikonikus házhoz, pedig a Barátok közt szereplői soha nem léptek be a kapun, derült ki a hot! magazin újabb cikkéből. 

Csomor Csilla megint remek formában van 
Jó régen voltam itt utoljára, pedig ez a hely meghatározó szelete volt az életemnek… Itt forgatták a sorozat főcímének nyitójelenetét, itt kezdődött az életünk a családregényben, aztán pedig heti rendszerességgel jártunk ide, de belülre sosem jutottunk. A kapu előtti történéseket ­vettük itt fel, illetve a közeli parkban játszódó jeleneteket. Minden más viszont, amihez beléptünk egy ajtón, a stúdióban forgott. A sorozat közel 24 évig ment, ebből én 9 évet töltöttem el benne állandó szereplőként, és bár már rég vége, most, hogy visszajöttem ide, a helyiek régi ismerősként tekintenek rám. 

Csomor Csilla fogyása: újra csodás formában a színésznő 

A sorozat kezdete óta lassan 30 év telt el, ezalatt sok minden átalakult Csilla életében.

Csomor Csilla úja a Barátok közt háza előtt, a „Mátyás király téren”
„Természetes, hogy számos változást hozott ez az időszak. Mióta kiszálltam a sorozatból, nagyon sok minden történt. Elkezdtem újra színházazni, elvégeztem egy egyetemet, és tanítok. Ami viszont a leghihetetlenebbnek tűnik, az az, hogy most újra abban a formában vagyok, mint amikor elkezdődött a széria, az pedig bizony még az előző században volt!” 

Múlt nyáron ismertem meg egy új tudományos módszert, amely szakít a korábbi hiedelmekkel, miszerint a súlyvesztésért 70%-ban felelős az étrend és 30%-ban a mozgás.

„A 90 : 10-es arany­szabály azt mondja, hogy ha fogyni szeretnénk, akkor 90%-ban az számít, hogy mi van a tányérunkon, és azzal aztán mit kezd a szervezetünk” – árulta el a hot!-nak a Doktor Balatonban is látott Csomor Csilla, aki ehhez a képlethez talált hatékony megoldást.

A pápafüvet a szervezet lomtalanítójának hívják, az indián fügekaktusz pedig abban segít, hogy az elfogyasztott zsírok és szénhidrátok egy része ne szívódjon fel, és ne jelentsen veszélyt az alakomra. A legjobb az volt a 15 kilós fogyásban, hogy nem kellett koplalnom. Az a 30 év nagyon nagy idő, de most jól érzem magam a bőrömben! 

Csomor Csilla többször felállt a padlóról, nemrég elmesélte, hogy sok trauma és veszteség érte.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
