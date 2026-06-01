Csomor Csilla: „Újra abban a formában vagyok, mint 30 éve!”

Korábban Csomor Csilla színésznő heti szinten járt az ikonikus házhoz, pedig a Barátok közt szereplői soha nem léptek be a kapun, derült ki a hot! magazin újabb cikkéből.
Jó régen voltam itt utoljára, pedig ez a hely meghatározó szelete volt az életemnek… Itt forgatták a sorozat főcímének nyitójelenetét, itt kezdődött az életünk a családregényben, aztán pedig heti rendszerességgel jártunk ide, de belülre sosem jutottunk. A kapu előtti történéseket vettük itt fel, illetve a közeli parkban játszódó jeleneteket. Minden más viszont, amihez beléptünk egy ajtón, a stúdióban forgott. A sorozat közel 24 évig ment, ebből én 9 évet töltöttem el benne állandó szereplőként, és bár már rég vége, most, hogy visszajöttem ide, a helyiek régi ismerősként tekintenek rám.
A sorozat kezdete óta lassan 30 év telt el, ezalatt sok minden átalakult Csilla életében.
„Természetes, hogy számos változást hozott ez az időszak. Mióta kiszálltam a sorozatból, nagyon sok minden történt. Elkezdtem újra színházazni, elvégeztem egy egyetemet, és tanítok. Ami viszont a leghihetetlenebbnek tűnik, az az, hogy most újra abban a formában vagyok, mint amikor elkezdődött a széria, az pedig bizony még az előző században volt!”
Csomor Csilla többször felállt a padlóról, nemrég elmesélte, hogy sok trauma és veszteség érte.
