Összeomolhat a „Végítélet-gleccser”? A tudósok szerint már idén bekövetkezhet a katasztrófa

Az Antarktiszon található Thwaites-gleccser, közismert nevén a „Végítélet-gleccser”, ismét a figyelem középpontjába került, miután kutatók arra figyelmeztettek, hogy egyik kulcsfontosságú jégpolca akár még idén összeomolhat.

Ijesztő gyorsaságban olvad a gleccser.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Végítéletet hoz magával a gleccser

A Thwaites a világ egyik legnagyobb gleccsere, területe nagyjából megegyezik Nagy-Britannia méretével. A tudósok szerint teljes összeomlása esetén a globális tengerszint akár 65 centiméterrel is emelkedhetne, ami súlyos következményekkel járna a part menti területeken élők számára. A kutatók jelenleg elsősorban a Thwaites keleti jégpolca miatt aggódnak. Ez a több mint 350 méter vastag és mintegy 1500 négyzetkilométeres jégtömeg fontos szerepet játszik abban, hogy visszatartsa a gleccser jégáramlását a tenger felé.

Dr. Robert Larter, a Brit Antarktiszi Kutatóintézet tengeri geofizikusa szerint nagyon valószínű, hogy a jégpolc valamikor még ebben az évben szétesik. Elmondása szerint a jégtömeg egyre törékenyebbé válik, miközben repedések és hasadékok jelennek meg rajta.

A szakemberek szerint a folyamat fő oka az, hogy a felmelegedő óceáni víz alulról olvasztja a jégpolcot. Egy közelmúltbeli kutatás során a tudósok azt találták, hogy a jég alatti víztömegek egyre melegebbek, ami gyorsítja az olvadást és gyengíti a szerkezetet. Műholdfelvételek azt is kimutatták, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt a repedések száma. A kutatók szerint ezek már olyan területeken is megjelennek, ahol a lebegő jég a tengerfenékkel érintkezik, ami arra utalhat, hogy a jégpolc szerkezete alapvetően megváltozott.

A mérések szerint a keleti jégpolc mozgási sebessége 2020 és 2026 között a háromszorosára nőtt, meghaladva az évi 2000 métert. Az idei év első hónapjaiban a folyamat tovább gyorsult. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a teljes Thwaites-gleccser azonnali összeomlásától egyelőre nem kell tartani. A jégpolc elvesztése azonban felgyorsíthatja a gleccser tenger felé történő mozgását, ami hosszabb távon jelentős tengerszint-emelkedéshez vezethet.