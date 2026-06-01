BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Tünde névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Összeomolhat a „Végítélet-gleccser”? A tudósok szerint már idén bekövetkezhet a katasztrófa

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gleccser
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 12:00
összeomlásAntarktisz
A tudósok aggódnak. A hírhedt gleccser bármikor összeomolhat.

Az Antarktiszon található Thwaites-gleccser, közismert nevén a „Végítélet-gleccser”, ismét a figyelem középpontjába került, miután kutatók arra figyelmeztettek, hogy egyik kulcsfontosságú jégpolca akár még idén összeomolhat.

Ijesztő gyorsaságban olvad a gleccser.
Ijesztő gyorsaságban olvad a gleccser.
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Végítéletet hoz magával a gleccser

A Thwaites a világ egyik legnagyobb gleccsere, területe nagyjából megegyezik Nagy-Britannia méretével. A tudósok szerint teljes összeomlása esetén a globális tengerszint akár 65 centiméterrel is emelkedhetne, ami súlyos következményekkel járna a part menti területeken élők számára.  A kutatók jelenleg elsősorban a Thwaites keleti jégpolca miatt aggódnak. Ez a több mint 350 méter vastag és mintegy 1500 négyzetkilométeres jégtömeg fontos szerepet játszik abban, hogy visszatartsa a gleccser jégáramlását a tenger felé.

Dr. Robert Larter, a Brit Antarktiszi Kutatóintézet tengeri geofizikusa szerint nagyon valószínű, hogy a jégpolc valamikor még ebben az évben szétesik. Elmondása szerint a jégtömeg egyre törékenyebbé válik, miközben repedések és hasadékok jelennek meg rajta.

A szakemberek szerint a folyamat fő oka az, hogy a felmelegedő óceáni víz alulról olvasztja a jégpolcot. Egy közelmúltbeli kutatás során a tudósok azt találták, hogy a jég alatti víztömegek egyre melegebbek, ami gyorsítja az olvadást és gyengíti a szerkezetet. Műholdfelvételek azt is kimutatták, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt a repedések száma. A kutatók szerint ezek már olyan területeken is megjelennek, ahol a lebegő jég a tengerfenékkel érintkezik, ami arra utalhat, hogy a jégpolc szerkezete alapvetően megváltozott.

A mérések szerint a keleti jégpolc mozgási sebessége 2020 és 2026 között a háromszorosára nőtt, meghaladva az évi 2000 métert. Az idei év első hónapjaiban a folyamat tovább gyorsult. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a teljes Thwaites-gleccser azonnali összeomlásától egyelőre nem kell tartani. A jégpolc elvesztése azonban felgyorsíthatja a gleccser tenger felé történő mozgását, ami hosszabb távon jelentős tengerszint-emelkedéshez vezethet.

A Thwaites-gleccser jelenleg is a globális tengerszint-emelkedés mintegy négy százalékáért felelős. A kutatók szerint a mostani fejlemények újabb figyelmeztetést jelentenek arra, hogy az éghajlatváltozás hatásai az Antarktiszon is egyre látványosabban jelentkeznek, tudta meg a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu