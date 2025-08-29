„Nagyon bomba” - megmutatta végtelen hosszú lábait Király Viktor felesége

Király-Virág Anita előszeretettel oszt meg szexi fotókat a közösségi oldalán, ami érthető is, hiszen az énekes felesége bomba formában van. A csinos műsorvezető ezt most újra bebizonyította.
Király-Virág Anita egy friss fotót osztott meg az Instagram-oldalán. A képen az látható, amint a csinos műsorvezető egy jacuzzi szélén pózol egy szexi fekete bikiniben valamint egy lenge rózsaszín ruhában, miközben megvillantja a rajongóinak végtelen hosszú lábait.
Minden nyár egy történet, ez az idei felejthetetlen volt
- írta a fotóhoz az énekes felesége.
A rajongók nem győznek betelni a látvánnyal, záporoznak a dicsérő hozzászólások.
– De szexis vagy - fogalmazott az egyik kommentelő.
– Wow - jegyezte meg egy másik követő.
– Nagyon bomba vagy Anita! - lelkendezett egy másik rajongó.
A Király-Virág Anitáról készült lélegzetelállító fotót ide kattintva tudod megtekinteni.
