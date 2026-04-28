Hosszú idő után végre megszólaltak: Horváth Csenge és férje elárulták, hogyan változtatta meg az életüket a sorsszerű szerelem

A 23 éves influenszer, Horváth Csenge már várandóssága utolsó heteiben jár. Bár az út eleje nem volt sétagalopp a rosszullétek miatt, ma már minden percét élvezi, még ha a cipőjét sem tudja egyedül bekötni.

Horváth Csenge férje, Barabás Ottó sem gondolta volna megismerkedésükkor, hogy házasság lesz a vége

(Fotó: Instagram)

Horváth Csenge fiatalon szeretett volna szülni

Csenge mindig is fiatalon szeretett volna édesanyává válni, bár a tervei és a valóság máshogy alakult. „A huszonötöt lőttem be magamnak, aztán mint utólag kiderült, a 23 jött össze.” Ez a sorsszerűség az egész kapcsolatukat végigkíséri, kezdve a megismerkedésüktől, amit Csenge egyértelműen édesanyjának köszönhet.

Horváth Csenge édesanyja, Fésűs Nelly tehet mindenről

Fésűs Nelly szó szerint rábeszélte lányát egy erdélyi útra, amihez Csengének betegsége miatt semmi kedve nem volt.

Anyukám meggyőzött, hogy na, de jó lesz, és család, és kiruccanás, és erdő, és fák, és jó levegő... Ez annyira véletlenszerű az egész, annyira sorsszerű, hogy hát erre én magyarázatot nem tudok adni.

A gyergyószentmiklósi reggelinél azonban minden megváltozott, amikor megismerte Ottót.

Hát az lett ebből, hogy lett egy férjem, és mindjárt egy gyerekem is, úgyhogy elég jól sikerült ez a kiruccanás

– mesélte nevetve az influenszer, aki már két hónap után tudta, hogy megtalálta az igazit. „Mondtam a barátaimnak, figyeljétek meg, hogy nekem ő lesz a férjem, és ő lesz a gyerekem apja, ha lesz.”

Folyamatosan ingáznak

A pár élete jelenleg Budapest és Gyergyószentmiklós között zajlik, ami 600 kilométernyi vezetést jelent alkalmanként, de ez egyiküket sem zavarja.

Amikor Csengének van ideje, akkor ő jön, amikor meg nekem, akkor én jövök. De a lényeg az, hogy mindig együtt vagyunk

– mondta Ottó, hozzátéve, hogy nekik ez a távolság már teljesen bejáratott dolog. A harmónia köztük megkérdőjelezhetetlen, a férfi szerint titkuk az egymás iránti figyelemben rejlik: „Nincsenek veszekedéseink, nincsenek úgymond problémák... a problémákban nem effektív a problémát keresi ő sem, hanem maga a megoldást” – mondták az első közös interjújukban a Fókusznak.

Most, hogy a baba hamarosan megszületik, a két otthon és a nagy családi összetartás lesz az alapja az életüknek. Ahogy Csenge fogalmazott: ez a gyermek egy igazi ajándék a jóistentől, aminél nagyobbat nem is kaphattak volna az élettől.