Így él most a Linda sztárja: „Megköszönöm a Jó Istennek”

Hatvanhetedik születésnapját ünnepli Szerednyey Béla, aki a népszerű magyar sorozat, Linda szerelmes taxisofőrjét alakította. A televízió nézői még az Angyalbőrben című sorozat Rambójaként is ismerhetik.

Szerednyey Béla szenvedélye a hajózás / Fotó: Tumbasz Hédi / hot! magazin

A jeles nap alkalmából őszintén mesélte élete nagy fordulatairól, azokról a változásokról, amik megváltoztatták az életét, és még szenvedélyéről a vitorlázásról is mesélt a Tények Plusz műsorában, amit ide kattintva is megtekinthetsz.

„Magam próbáltam megcsinálgatni ezt az életet” – kezdett bele Szerednyey Béla.

„Miután egy családi tragédia volt az árnyékben, hiszen a bátyám kétéves korában elhunyt. Egy ilyen hirtelen vigasz gyerekként jöttem én” – mesélte Szerednyey Béla, aki azt is bevallotta: Fradi drukker.

Fiatalkorában a legendás színész nem volt jó gyerek, állandóan pofákat vágott. Azonban, ha versekről volt szó, azokat pillanatok alatt megtanulta. Ezt édesapja nagyon hamar felismerte, s gondozásba vette, így kezdődött a színészi pályafutása. A színművészeti főiskolára ugyan először nem sikerült bekerülnie, de a nemzeti színház stúdiójába igen. A Madách színházban 43 évig játszott.

„Megköszönöm a Jó Istennek, hogy azt az évet ideadta, amit a Nemzeti Színházban tudtam tölteni. Tulajdonképpen az egyik utolsó tradicionális évében a Nemzeti Színháznak” – mesélte a színész, aki a legjobbaktól tanulhatott.

„Meggyőződésem, hogyha abba a sávba megy az ember az úton, ami jó irányba visz, akkor az ember fele energiájához, illetve a cselekvés feléhez a Jó Isten odaadja a másik felét” – zárta az elégedett és boldog Szerednyey Béla.

Íme Szerednyey Béla teljes interjúja: