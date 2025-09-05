Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
34 éves lenne Siklósi Örs – Testvére büszke az együtt töltött 30 évükre

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 11:35
Nem csak a zenészvilágot, az egész országot megrázta az AWS zenészének halála. Siklósi Örs négy és fél éve nincs közöttünk, pedig még csak 34 éves lenne. Az évforduló kapcsán testvérével, Siklósi Mátéval beszélgettünk.
Bors
A szerző cikkei

Siklósi Örs az AWS metál zenekar frontembereként vált mindenki számára ismertté, amikor 2018-ban A Dal című műsor győzteseként képviselték hazánkat az Eurovízios Dalfesztiválon, ahol a ,,Viszlát nyár’’ című dalukkal az összesített pontszámok alapján a 4. helyezést érték el. Az elért eredmények és a zenekar energiái, amelyek minden alkalommal elsöprően tarolták le a színpadot, hamar meghozták az átütő sikert az AWS zenekar számára. Siklósi Örs kreativitása, tehetsége, színpadi megjelenése, embersége hamar a rajongók szívébe zárta a nevét.

Siklósi Örs
Siklósi Örs halála az egész országot megrázta (Fotó: Máté Krisztián)

Siklósi Örs és az AWS megállíthatatlan volt

Az Eurovízios Dalfesztivál után nem volt pihenő a fiatalok számára, csak úgy ontotta magából az AWS a dalokat. Koncertekből is akadt bőven, szinte mindegyik esemény telt házas volt, a rajongók nem tudtak betelni velük. Egyik legemlékezetesebb ilyen a Madách Színházban tartott akusztikus koncertjük volt, amelynek második felvonása idén, november 2-án kerül megrendezésre a Vígszínházban ,,Madách 2.0’’ címmel.

A zenekar visszavonulása 

A menetelés először 2020. július 6-án tört meg, amikor az AWS hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy rövid időre szünetre vonulnak, mivel Siklósi Örs lebetegedett, hogy aztán újult erővel vághassanak bele a 2021-es koncertszezonba. A zenekar akkor egy közleményt adott ki, akkor még mindenki bízott Örs gyógyulásában, senki nem gondolt arra, hogy bekövetkezik a legrosszabb...

Senki ne essen pánikba, az orvosai megnyugtattak minket, a kezelése a lehető legjobb ütemben halad, minden rendben lesz, a legjobb kezekben van.

Végül a zenekar 2021. február 6-án törte meg a feszült csendet. Szintén a közösségi oldalunkon osztották meg a szomorú hírt: Siklósi Örs 29 éves korában 2021. 02. 05-én hosszas és kitartó küzdelme után elhunyt.

Örs hiánya pótólhatatlan űrt hagyott maga után

A banda gyászában megtörve rövid időre elvonult a nyilvánosság elől, ám egy dologban biztosak voltak. Örs örökségét méltóképpen fogják őrizni és óvni, hogy örökre megmaradjon, amit barátjuk felépített. 2021. június 27-én bejelentették a ,,Míg csillaggá nem lesz az életed’’ című koncertet, amit Siklósi Örs emlékére ajánlottak. Továbbá megalakult a Siklósi Örs Emlékalapítvány, amely Örs örökségét hivatott őrizni. A fiatalon elhunyt énekes szeptember 5-én ünnepelte volna a 34. születésnapját, melynek kapcsán testvére, Siklósi Máté nyilatkozott a Borsnak, aki egyben a Siklósi Örs emlékalapítvány vezetője.

Siklósi Örs betegsége ellenére nagyon bízott a gyógyulásban – csakúgy, mint a barátai és a zenésztársai (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Minden évben készülnek valamivel

Az idei évre Siklósi Örs szólóalbumának megjelenítése van tervben. Az albumot tegnap mutatták be a Magyar Zene Házában. Közösen hallgatták végig a dalokat, és Örs barátai is játszottak pár dalt az elhunyt zenész emlékére.

Az volt a törekvésünk az elmúlt 4 évben, hogy a feladatokat, amiket úgy éreztünk, hogy Örshöz kötődően el kell végeznünk, azok valamilyen munkafázisát vagy a bemutatását kifejezetten erre a napra terveztük

– mondta Siklósi Máté, aki számára kiemelten fontos, hogy öccse munkásságát továbbadja. A tavalyi évben például Siklósi Örs verseskötetét adták ki, amely a művész kamaszkori verseit tartalmazza.

Rettentő büszke vagyok a testvéremre, és nagyon-nagyon szeretem

mondta elérzékenyülve Máté, aki hozzátette, minden percben, amikor Örsre gondol, elégedettség és boldogság tölti el, örül annak, hogy testvére személyében egy ilyen fantasztikus emberrel élt együtt, közel 30 éven át.

A születésnapja nekem egy fantasztikus alkalom, hogy arra a közel 30 évre gondoljak, annak minden napjra és minden órájára, amit együtt töltöttünk

– zárta a beszélgetést Siklósi Máté.

 

