34 éves lenne Siklósi Örs – Testvére büszke az együtt töltött 30 évükre

Siklósi Örs az AWS metál zenekar frontembereként vált mindenki számára ismertté, amikor 2018-ban A Dal című műsor győzteseként képviselték hazánkat az Eurovízios Dalfesztiválon, ahol a ,,Viszlát nyár’’ című dalukkal az összesített pontszámok alapján a 4. helyezést érték el. Az elért eredmények és a zenekar energiái, amelyek minden alkalommal elsöprően tarolták le a színpadot, hamar meghozták az átütő sikert az AWS zenekar számára. Siklósi Örs kreativitása, tehetsége, színpadi megjelenése, embersége hamar a rajongók szívébe zárta a nevét.

Siklósi Örs halála az egész országot megrázta (Fotó: Máté Krisztián)

Siklósi Örs és az AWS megállíthatatlan volt

Az Eurovízios Dalfesztivál után nem volt pihenő a fiatalok számára, csak úgy ontotta magából az AWS a dalokat. Koncertekből is akadt bőven, szinte mindegyik esemény telt házas volt, a rajongók nem tudtak betelni velük. Egyik legemlékezetesebb ilyen a Madách Színházban tartott akusztikus koncertjük volt, amelynek második felvonása idén, november 2-án kerül megrendezésre a Vígszínházban ,,Madách 2.0’’ címmel.

A zenekar visszavonulása

A menetelés először 2020. július 6-án tört meg, amikor az AWS hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy rövid időre szünetre vonulnak, mivel Siklósi Örs lebetegedett, hogy aztán újult erővel vághassanak bele a 2021-es koncertszezonba. A zenekar akkor egy közleményt adott ki, akkor még mindenki bízott Örs gyógyulásában, senki nem gondolt arra, hogy bekövetkezik a legrosszabb...

Senki ne essen pánikba, az orvosai megnyugtattak minket, a kezelése a lehető legjobb ütemben halad, minden rendben lesz, a legjobb kezekben van.

Végül a zenekar 2021. február 6-án törte meg a feszült csendet. Szintén a közösségi oldalunkon osztották meg a szomorú hírt: Siklósi Örs 29 éves korában 2021. 02. 05-én hosszas és kitartó küzdelme után elhunyt.

Örs hiánya pótólhatatlan űrt hagyott maga után

A banda gyászában megtörve rövid időre elvonult a nyilvánosság elől, ám egy dologban biztosak voltak. Örs örökségét méltóképpen fogják őrizni és óvni, hogy örökre megmaradjon, amit barátjuk felépített. 2021. június 27-én bejelentették a ,,Míg csillaggá nem lesz az életed’’ című koncertet, amit Siklósi Örs emlékére ajánlottak. Továbbá megalakult a Siklósi Örs Emlékalapítvány, amely Örs örökségét hivatott őrizni. A fiatalon elhunyt énekes szeptember 5-én ünnepelte volna a 34. születésnapját, melynek kapcsán testvére, Siklósi Máté nyilatkozott a Borsnak, aki egyben a Siklósi Örs emlékalapítvány vezetője.