Ifjabb Schobert Norbert: Amerikában szeretnék továbbtanulni

Ifj. Schobert Norbert őszintén mesélt a terveiről a hot! magazinnak.

Ifj. Schobert Norbert Amerikában tanul tovább - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

hot!: Sok elfoglaltságod van, amelyek közül az egyik legfontosabb a tanulás. Jövőre lesz az érettségid. Hogy állsz a tanulással?

Ifj. Schobert Norbert: Igen, jövőre végzek majd, mert évvesztes vagyok, ráadásul egy ötosztályos suliba járok, amihez tartozott egy nulladik év is. Most, májusban jönnek a kis­érettségik, de emellett szeretnék előrehozott vizsgát tenni földrajzból és angolból. Most középszinten tervezem, jövőre pedig már az emelt szint jön. Nyáron megyek Angliába egy háromhetes tanulmányi útra, ahol szeretnék nyelvvizsgát is szerezni.

hot!: Látom, nagyon fontos helyen szerepel az életedben az idegen nyelv. Ennek van valamilyen különleges oka?

Ifj. Schobert Norbert: Bizony, van!

Azért fontos ez a nyelvvizsga, mert Amerikában szeretnék majd továbbtanulni.

hot!: Az komoly terv! A szüleid mit szóltak ehhez?

Ifj. Schobert Norbert: Nagyon meglepett, hogy anyáék ennyire támogatják ezt a tervet, mert sok szülő ilyenkor inkább visszafogja a gyerekét. De ők hatalmas Amerika-rajongók, sok barátjuk él kint, éppen nemsokára találkozunk egy olyan családdal, akik már régóta ott laknak. Az ő gyerekeik is Magyarországról mentek ki tanulni, szóval tőlük kérünk majd tanácsokat, hogyan érdemes belevágni.

A mozgás a mai napig fontos szerepet játszik az életében - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Ifj Schobert Norbert iskola választása mindenkit meglepett

hot!: Amerikán belül merrefelé nézelődtök?

Ifj. Schobert Norbert: Leginkább Arizonában nézünk egyetemeket. Ez az állam tűnik most a legígéretesebbnek.

hot!: Milyen terület érdekelne?

Ifj. Schobert Norbert: Leginkább az üzleti világ. Arizonában van egy erre specializálódott iskola, ahol mindenkinek kijelölnek egy mentort, aki segíti a mindennapokat. Lehetőség van diákmunka jellegű programokra is: ha például valakit az ingatlanpiac érdekel, akkor akár egy ingatlanirodánál is dolgozhat, így már az egyetem alatt megtapasztalhatja, milyen az adott szakma. Mire valaki végez, már van gyakorlati tapasztalata, és akár ott is kezdhet dolgozni, ahol korábban kipróbálta magát. Ez nagy előny, mert nem nulláról indul, hanem már beilleszkedettként folytathatja.