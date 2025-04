Egymásnak feszültek a rivális séfek: Wolf András csúnyán beszólt Sárközi Ákosnak

Sárközi Ákos a Troll a konyhában című kulináris krimiben próbálja ki magát: a héten ugyanis elstartolt a VIASAT3 műsora, amiben Rákóczi Feri mellett ő is műsorvezetői-kóstoló szerepbe került. Korábban felmerült, hogy az RTL-től való távozása után a Séfek Séfe című gasztroműsorban is kipróbálhatná magát. Ha nem is a műsorról, de az egyik szereplőjéről igencsak rossz emlékeket őriz…

Sárközi Ákos étterem tulajdonosként komoly kritikát kapott barátjától (Fotó: VIASAT3)

Sárközi Ákos Wolf Andrásról vallott

A Troll a konyhában című műsor kapcsán Rákóczi Feri kellemetlen kérdést tett fel Sárközi Ákosnak, jelesül: mi volt a legemlékezetesebb kritika, amit eddig kapott…

„Wolf Andris egy nagyon kedves barátom, már ezer éve együtt dolgozunk a szakmában” – kezdett bele Sárközi Ákos. „És mikor megnyitottuk az első éttermemet, a megnyitó partin ott volt Wolf Andris és lefikázott mindent. Hogy mi ez a sz*r kaja, ezt nem így kell csinálni… És ez nagyon beleégett az emlékeimbe. Nehezen tudtam megemészteni, hogy egy barátom ennyire kőkemény kritikát fogalmazzon meg. De nagyon megköszöntem neki, mert emiatt is tudtam eljutni aztán egy bizonyos szintre…” – ismerte el végül.

Wolf Andrást válthatta volna Sárközi Ákos

A Séfek Séfe immár 7. évaddal tér vissza a képernyőkre, ám nem a megszokott felállásban. Idén bejelentették, Krausz Gábor, Vomberg Frigyes és Wolf András triója feloszlik, utóbbi ugyanis kiválik a csapatból. Korábban felmerült, hogy az RTL-től távozó Sárközi Ákos tölthetné be a helyét, de ő szűkszavúan úgy reagált erre, hogy a többi munkájával nem lenne összeegyeztethető a feladat. Wolf András pedig a döntését így magyarázta:

„A munkámra szeretnék koncentrálni, mert bármennyire szerettem a forgatásokat, de nagyon sok időt elvett, igazából ez volt a fő ok! Nagyon pozitívan és nagyon jó emlékekkel hagyom itt a műsort, rengeteg barátság köttetett stábtagokkal” – érvelt a Borsnak a séf, akinek az utódjáról, Tischler Petra személyéről is megvan a véleménye.

„Régóta ismerem Petrát, nagyon kedvelem, fantasztikus szakembernek gondolom. Jó váltótársam lesz! A mi szakmánkban többségében férfiak dolgoznak, így nagyon örülök neki, hogy Petra megmutathatja saját magát, mert ő egy fantasztikus séf!” – fogalmazott Wolf András.