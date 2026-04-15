Tischler Petra és Vomberg Frigyes készülnek az Ázsia Expresszre: „Kutyát soha nem eszem!”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 09:00
A séfek életük legnagyobb kihívására készülnek: együtt vágnak bele az Ázsia Expresszbe. Vomberg Frigyes és Tischler Petra személyisége különböző, ám abban egyetértenek, hogy új élményekkel szeretnének gazdagodni az Ázsia Expresszben.
Tischler Petra elárulta, már a felkérés előtt megfogalmazódott benne, hogy szeretné kipróbálni magát az Ázsia Expressz különleges formátumában.

A Séfek Séféből ismert Vomberg Frigyes és Tischler Petra örülnek, hogy együtt vágnak neki az Ázsia Expressznek
Előbb volt meg a fejemben a gondolat, hogy szeretnék részt venni az Ázsia Ex­pressz­ben, mint hogy felkértek. Vártam ezt a lehetőséget, így örültem, amikor megtörtént” kezdte a hot!-nak a Séfek Séfe új ítésze, akinek a döntésében az is sokat számított, hogy Vomberg Frigyes társaságában vághat neki az útnak. –Ketten egy ütőképes párost alkotunk a mezőnyben. Ismerjük a másikat munkahelyi és magánéleti helyzetekben is, így tudjuk, hogyan kell nyomás alatt kommunikálni egymással.”

Frici próbálta lebeszélni Petrát, ám a kérése süket fülekre talált. A férfi nem követte a műsort, így a felkérés után belenézett néhány epizódba, ami csak fokozta a kétségeit.

Győzködtem, hogy nem én vagyok a megfelelő ember, de hiába. Nem tudtam olyat mondani, ami eltántorította volna. Miután elvállaltam a szereplést, belenéztem egy-egy adásba, és az első gondolatom az volt, hogy nem vagyok normális

– tette hozzá viccesen az ismert séf, Vomberg Frigyes.

Az Ázsia Expressz nem fog ki a séfeken
A Séfek Séfe szereplői nagyon jó barátok lettek az ázsiai kaland során
A séfek úgy vélik, hogy a szakmaiságuk sokat segíthet a verseny során

Ha feladat van, mindketten azonnal átkapcsolunk. Gyorsan eldöntjük, ki irányít, és a másik elfogadja. Szerintem nem lesznek hatalmi harcok köztünk” – magyarázta Petra.

Nem kell attól tartani, hogy egymás torkának esnénk” – erősítette meg Frici. – „Élvezni szeretnénk ezt az egészet: a játékot, a környezetet és a megmérettetést.”

Az egyik legnagyobb nehézség a versenyben a nagy nyomás, ám ezt Petra inkább előnynek érzi.

Jól teljesítek ilyenkor, sőt a legjobb döntéseimet mindig stresszes szituációkban hozom meg” – árulta el.

Frici kicsit másképp gondolja.

Helyzetfüggő, hogyan reagálok: van, hogy buldózerként egyedül megoldom, máskor viszont inkább hátrébb lépek, és hagyom a másikat érvényesülni” – magyarázta Frici.

Petra és Frici bármit megenne
Séfek révén nem válogatnak 
Egyikük sem szokott válogatni

Petra igazi túlélő típusnak tartja magát, így neki a szálláskeresés és a kényelmetlen körülmények sem jelentenek problémát.

Gyerekként csapatsportoló voltam, így aludtam már napokig harmincadmagammal egy tanteremben, szóval a jég hátán is megélek” – mondta határozottan. Velem ellentétben! – vágta rá Frici.  Ez a fajta nomád lét kívül esik a komfortzónámon, és azt hiszem, a szálláskeresés lesz a kaland egyik legnehezebb próbatétele.”

A Séfek Séfe zsűritagjai úgy gondolják, az Ázsia Expressz egyik kellemetlen kihívása az ételkóstolás.

Szakmai ártalom, de egyikünk sem válogatós. Jöhet bármilyen rovar vagy csúszómászó: ha kell, felfaljuk! Egyetlen határt húztam: kutyát soha nem eszem!

 – mondta Petra.

A rovarevés számomra sem idegen, viszont a távol-keleti konyha fogásaival még nem találkoztam, ezért biztos, hogy tartogat majd némi meglepetést

 – tette hozzá Frici.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
