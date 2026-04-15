Tischler Petra és Vomberg Frigyes készülnek az Ázsia Expresszre: „Kutyát soha nem eszem!”

Tischler Petra elárulta, már a felkérés előtt megfogalmazódott benne, hogy szeretné kipróbálni magát az Ázsia Expressz különleges formátumában.
„Előbb volt meg a fejemben a gondolat, hogy szeretnék részt venni az Ázsia Expresszben, mint hogy felkértek. Vártam ezt a lehetőséget, így örültem, amikor megtörtént” – kezdte a hot!-nak a Séfek Séfe új ítésze, akinek a döntésében az is sokat számított, hogy Vomberg Frigyes társaságában vághat neki az útnak. – „Ketten egy ütőképes párost alkotunk a mezőnyben. Ismerjük a másikat munkahelyi és magánéleti helyzetekben is, így tudjuk, hogyan kell nyomás alatt kommunikálni egymással.”
Frici próbálta lebeszélni Petrát, ám a kérése süket fülekre talált. A férfi nem követte a műsort, így a felkérés után belenézett néhány epizódba, ami csak fokozta a kétségeit.
Győzködtem, hogy nem én vagyok a megfelelő ember, de hiába. Nem tudtam olyat mondani, ami eltántorította volna. Miután elvállaltam a szereplést, belenéztem egy-egy adásba, és az első gondolatom az volt, hogy nem vagyok normális
– tette hozzá viccesen az ismert séf, Vomberg Frigyes.
„Ha feladat van, mindketten azonnal átkapcsolunk. Gyorsan eldöntjük, ki irányít, és a másik elfogadja. Szerintem nem lesznek hatalmi harcok köztünk” – magyarázta Petra.
„Nem kell attól tartani, hogy egymás torkának esnénk” – erősítette meg Frici. – „Élvezni szeretnénk ezt az egészet: a játékot, a környezetet és a megmérettetést.”
Az egyik legnagyobb nehézség a versenyben a nagy nyomás, ám ezt Petra inkább előnynek érzi.
„Jól teljesítek ilyenkor, sőt a legjobb döntéseimet mindig stresszes szituációkban hozom meg” – árulta el.
Frici kicsit másképp gondolja.
„Helyzetfüggő, hogyan reagálok: van, hogy buldózerként egyedül megoldom, máskor viszont inkább hátrébb lépek, és hagyom a másikat érvényesülni” – magyarázta Frici.
Petra igazi túlélő típusnak tartja magát, így neki a szálláskeresés és a kényelmetlen körülmények sem jelentenek problémát.
„Gyerekként csapatsportoló voltam, így aludtam már napokig harmincadmagammal egy tanteremben, szóval a jég hátán is megélek” – mondta határozottan. „Velem ellentétben! – vágta rá Frici. „Ez a fajta nomád lét kívül esik a komfortzónámon, és azt hiszem, a szálláskeresés lesz a kaland egyik legnehezebb próbatétele.”
A Séfek Séfe zsűritagjai úgy gondolják, az Ázsia Expressz egyik kellemetlen kihívása az ételkóstolás.
Szakmai ártalom, de egyikünk sem válogatós. Jöhet bármilyen rovar vagy csúszómászó: ha kell, felfaljuk! Egyetlen határt húztam: kutyát soha nem eszem!
– mondta Petra.
A rovarevés számomra sem idegen, viszont a távol-keleti konyha fogásaival még nem találkoztam, ezért biztos, hogy tartogat majd némi meglepetést
– tette hozzá Frici.
