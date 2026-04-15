Tischler Petra és Vomberg Frigyes készülnek az Ázsia Expresszre: „Kutyát soha nem eszem!”

Tischler Petra elárulta, már a felkérés előtt megfogalmazódott benne, hogy szeretné kipróbálni magát az Ázsia Expressz különleges formátumában.

(Fotó: hot! magazin/TV2)

Vomberg Frigyes és Tischler Petra: Együtt vágnak bele az Ázsia Expressz 2026-os évadába

„Előbb volt meg a fejemben a gondolat, hogy szeretnék részt venni az Ázsia Ex­pressz­ben, mint hogy felkértek. Vártam ezt a lehetőséget, így örültem, amikor megtörtént” – kezdte a hot!-nak a Séfek Séfe új ítésze, akinek a döntésében az is sokat számított, hogy Vomberg Frigyes társaságában vághat neki az útnak. – „Ketten egy ütőképes párost alkotunk a mezőnyben. Ismerjük a másikat munkahelyi és magánéleti helyzetekben is, így tudjuk, hogyan kell nyomás alatt kommunikálni egymással.”

Frici próbálta lebeszélni Petrát, ám a kérése süket fülekre talált. A férfi nem követte a műsort, így a felkérés után belenézett néhány epizódba, ami csak fokozta a kétségeit.

Győzködtem, hogy nem én vagyok a megfelelő ember, de hiába. Nem tudtam olyat mondani, ami eltántorította volna. Miután elvállaltam a szereplést, belenéztem egy-egy adásba, és az első gondolatom az volt, hogy nem vagyok normális

– tette hozzá viccesen az ismert séf, Vomberg Frigyes.

A Séfek Séfe szereplői nagyon jó barátok lettek az ázsiai kaland során

(Fotó: hot! magazin/TV2)

A séfek úgy vélik, hogy a szakmaiságuk sokat segíthet a verseny során

„Ha feladat van, mindketten azonnal átkapcsolunk. Gyorsan eldöntjük, ki irányít, és a másik elfogadja. Szerintem nem lesznek hatalmi harcok köztünk” – magyarázta Petra.

„Nem kell attól tartani, hogy egymás torkának esnénk” – erősítette meg Frici. – „Élvezni szeretnénk ezt az egészet: a játékot, a környezetet és a megmérettetést.”

Az egyik legnagyobb nehézség a versenyben a nagy nyomás, ám ezt Petra inkább előnynek érzi.

„Jól teljesítek ilyenkor, sőt a legjobb döntéseimet mindig stresszes szituációkban hozom meg” – árulta el.

Frici kicsit másképp gondolja.

„Helyzetfüggő, hogyan reagálok: van, hogy buldózerként egyedül megoldom, máskor viszont inkább hátrébb lépek, és hagyom a másikat érvényesülni” – magyarázta Frici.

Séfek révén nem válogatnak

(Fotó: hot! magazin/Markovics Gábor)

Egyikük sem szokott válogatni

Petra igazi túlélő típusnak tartja magát, így neki a szálláskeresés és a kényelmetlen körülmények sem jelentenek problémát.