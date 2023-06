Megszólalt Nyári Darinka a házasságáról: ezt tette az anyaság a férjével való kapcsolatával

Sok pár esetében a szülői én felülkerekedik a férfin és a nőn, amikor gyerekük születik. Nyári Darinka és Kiss Ernő Zsolt életében is a lányuk a legfontosabb, ám figyelnek egymásra, randizgatnak. Vallják, hogy a jó házasság sok munkát igényel, nem szabad elkényelmesedni közben. A vonzódás elmúlása kapcsolatokat tehet tönkre, a szerelmespár szerint ezért a vonzalomnak fokozódnia kell az évek múlásával is.

Akkor jó egy párkapcsolat, ha az ember folyamatosan tetszeni akar a másiknak. Nem jó, ha eljutunk arra a szintre, hogy mindegy a kinézetem vagy az, hogy mi van rajtam, hiszen úgy szeret a másik, ahogy vagyok.

Fontos az is, hogy tápláljuk a vágyat, és tudjunk húsz év után is úgy nézni a párunkra, hogy „Ez igen, jól nézel ki!” Jegyezzük meg minél többször, hogy a másik szexi; ha tetszik, ne csak gondoljuk rá, hanem tudassuk is vele – mondta Darinka.

Mostanában van is oka csettinteni Ernőnek, hiszen a felesége tíz kilótól szabadult meg, ezt az eredményt pedig egy szexi fekete szaténszettben készült fotósorozattal ünnepelte.

– Ernő azt mondta, hogy ezt a szettet otthon is el tudná képzelni rajtam. Hogy ebből mi valósul meg, az legyen a mi titkunk. Az azonban biztos, hogy amióta rátaláltam egy súlycsökkentő innovátorra, és lementek rólam a kilók, odafigyelek arra, hogy otthon is olyan ruha legyen rajtam, amiben látszik az alakom – árulta el a hot!-nak.

A színésznő egy olyan gyógy­nö­vény­kú­rát fedezett fel, amelyben van banabafalevél, amelynek hatására – a Fülöp-szigeteki gyógyítók szerint – a zsírok fele kiürül, illetve indiai csalán, ami az anyagcsere felturbózásáért és a vér­zsír­szint csökkenéséért felelős. Egyáltalán nem kellett sanyargatnia magát, a kúra hatására lecsökkent az étvágya. A módszernek köszönhetően a fogyással együtt járó hangulatingadozás sem jelentkezett nála.

Nyári Darinka és férje nem féltékenyek egymásra

A páros felfogásának köszönhetően a szerelemféltést egyszerűen nem ismerik – talán ennek is köszönhető a hosszú ideje tartó szerelmük.

– Szóba sem jöhet a féltékenység. Mindketten színházi emberek vagyunk, ott éljük a mindennapjainkat. Ehhez hozzátartozik, hogy az ember nemcsak csoportban dolgozik, hanem egyénileg, egy partnerrel. Ha megfogod a partnered kezét, arra nem kell egyből azt mondani, hogy biztos azért csináltad, mert tetszik neked – magyarázta Ernő.