Kiszel Tünde riválisra akadt: Nagy Ő Virág extrém naptárt tervez

Péntek-Gyulai Virág, a TV2 Nagy Ő egykori szereplője újra bebizonyította, hogy nála a komfortzóna nem létezik, legfeljebb ideiglenesen szabadságra megy. A modell és médiaszereplő az elmúlt időszakban olyan fotózásokon vett részt, amelyek egy átlagember bakancslistáján inkább a „majd egyszer, ha nagyon bátor leszek” kategóriába tartoznak. Dobermann, ló, anakonda – Nagy Ő Virág sorra pipálta ki az extrémebbnél extrémebb élményeket, miközben láthatóan élvezte, hogy feszegetheti a saját határait. A számtalan különleges képet szeretné egy csokorba gyűjteni, ami egy exkluzív naptár formájában kerülne napvilágra. Tán a végén konkurenciája lesz Kiszel Tündének?

Nagy Ő Virág fotózásai között egészen extrémek is akadtak (Fotó: Bors)

Nagy Ő Virág egyedül a szőrös pókoktól viszolyog

Elmondása szerint a dobermannos fotózás kifejezetten menő volt, a lovas anyag is igazi különlegességnek számított, de egy hatalmas anakondával is dolgozott már. Ezek számára igazi bakancslistás pillanatok voltak, és már most sejthető, hogy a következő projekt sem a virágcsokor-simogatás irányába fog elmozdulni. Bár Virág elmondta, hogy a mérgező vagy szőrös, undorítónak titulált élőlényektől könnyen sikítófrászt kapna: „Ha mérgező vagy szőrös, undorító valami jön velem szembe, simán sikítanék. Egyedül vagyok, nincs férfi a háznál, úgyhogy nekem kell megvédenem magam – ha kell, a papuccsal csapok le rá"– vallotta be, kizárva ezzel egy eshetőséget, ami a következő extrém fotózást illeti.

Érkezik a naptár, Kiszel Tünde retteghet

A jövőre nézve sem unatkozik: egy limitált példányszámú naptár ötlete is megfogalmazódott benne, amit azonban nem szeretne elkapkodni. A terv szerint egy nagyobb visszatérés után, egyszeri alkalommal dobná piacra, afféle exkluzív meglepetésként. A projekt nem csupán öncélú lenne, hiszen a bevételt jó célra ajánlaná fel, így a rajongók nemcsak szép képeket kapnának, hanem azt az érzést is, hogy közben valami hasznos ügyet támogatnak.

Szeretnék kiadni egy naptárat, limitált számban, mivel megismételhetetlen vagyok. Ez még várat magára. A nagy visszatérésem után esedékes, talán már a jövő év elején...

– árulta el titokzatosan. Virág úgy látszik, továbbra is pontosan tudja, hogyan tartsa fenn az érdeklődést maga körül: egy kis önirónia, egy csipetnyi veszélyérzet, némi humor és egy anakonda – receptnek sem utolsó.