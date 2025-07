Nagy Ő Virágot követelik a nézők az új évadba, de Stohl András sem kaphatja meg csak úgy

A Nagy Ő Stohl Andrással indul újra idén, amibe már várják is a hölgyek jelentkezését. A nézők pedig kijelentették, a műsorvezető szívéért versenyzők közül Nagy Ő Virág sem hiányozhat. A modell egyelőre csak sejtelmesen nyilatkozott arról, hogy idén is visszatér-e, hiszen két évadban már szerepelt, de a rajongók nem adják fel. Most azt is kiderítettük, hogy a színész egyáltalán megfelelne-e Virág igényeinek.

Nagy Ő Virág kemény kritériumok szerint választ pasit, de úgy tűnik az eddig Nagy Ő-k megfeleltek ennek (Fotó: Facebook)

Nagy Ő Virág Instagram és TikTok oldalán rendszeresen figurázza ki a férfiakat, amiért egyenesen oda vannak a követői. A lány persze senkit sem szeretne megbántani, de úgy érzi nagy gond van a mostani pasikkal, mert nem talál közöttük olyat, aki megfelelne az igényeinek. De talán majd Stohl András! A nézők ugyanis megszámlálhatatlan kommenttel és üzenettel bombázzák Virágot, hogy térjen vissza a Nagy Ő új évadába is, ahogy Árpa Attila után Jákob Zolinál is tette. Volt aki egy plakátot is készített ennek apropóján.

Virágot a népnek! Virág nélkül nincs Nagy Ő!

– szól a követelés, amivel a kommentelők jó része is egyetért.

Na de vajon a szépségkirálynőnek megfelel-e az új jelölt?

A rajongók alig várják a Nagy Ő 7. évadát, különösen, hogy azt remélik, Péntek-Gyulai Virág is felbukkan benne (Fotó: Kovács Dávid)

Nagy Ő Virág nem akármilyen pasit keres

A szókimondó szépség korábban már azt is beharangozta, hogy lassan ő maga fog műsort indítani „Virág férjet keres” címmel, ahova csibészes, belevaló pasik jelentkezését várná. De ennél persze sokkal több kell, ahhoz, hogy valaki elcsavarja a fejét.

„A régi hagyományos szerepeket szeretem. Igenis segítsenek kicserélni a villanykörtét, cipeljék a csomagomat. Nem az a célom, hogy macskás vénasszony legyek, de van egy szint, amiből már nem tudok engedni” – jelentette ki korábban a Borsnak, ami alapján Stohl András még akár ideális jelölt is lehetne.

Folyton azzal jönnek, hogy menjek át és főznek nekem, de nekem ez nem kell, tudok főzni magamnak. Én a programokat szeretem, jönni-menni, beülni valahova enni. Nekem ez a szeretetnyelvem, a szívemhez a kulcs. De ezek még egy tányér levest is sajnálnak kifizetni. Pedig ha van valakinek egy jó életszínvonala egyedül is, ahhoz fel kell érni. Elviszem én magamat nyaralni, meg jó éttermekbe, szóval az ne is próbálkozzon, aki nem vinne sehova

– mondta még akkor, ami után kíváncsian várjuk ad-e esélyt Stohlnak.