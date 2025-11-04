Michelle Wild végre megmutatta új szerelmét! Nem hiszed el, miből élnek – VIDEÓ

Michelle Wild néven vált országosan ismertté, ám azóta Vad Kati élete teljes fordulatot vett. A korábbi felnőttfilmes színésznő, akit később a TV2 Jóban Rosszban című sorozatában is láthattunk Janovics Ivett szerepében, évekre eltűnt a nyilvánosság elől. Most azonban újra reflektorfénybe került: a Palikék világa Három igazság című podcastjában őszintén mesélt múltjáról, gyermekeiről és arról a férfiról, aki mellett végre megtalálta a boldogságot.

Michelle Wild szereplése mindenkit meglepett (Fotó: Youtube)

Michelle Wild szerelme először állt kamerák elé

A különös szerelmi történet tavaly tavasszal kezdődött, amikor is Kati és párja, Béci, megismerkedtek. A kapcsolatuk nem a megszokott módon indult: a baltadobálás hozta össze őket. A férfi, aki eredetileg ácsként dolgozik, oktatóként tevékenykedik ebben az izgalmas sportban. Kati pedig, aki akkoriban épp egy új élet kezdetén állt, nem sejtette, hogy ez a találkozás sorsfordító lesz számára.

Utcazenei elemeket raktam be a fesztiválokra. Ez lassacskán kezdett elhalni, én meg már készültem vidékre költözni. Az utolsó ilyen eseményen, ami a Kincsem Parkban volt, Béci felhívta a volt férjemet – akkor már el voltunk válva –, hogy lehet-e kitelepülni baltadobálással

– idézte fel Kati a megismerkedésük előzményeit.

Első látásra szerelem volt

Kati egyből lenyűgözte a szerelmét, hiszen olyan fegyelmet teremtett, amilyet ő sosem tudott volna elérni elmondása alapján. A baltákkal rohangáló gyereksereg kezdett végleg elszabadulni, amikor Kati megérkezett a fiával és egy csapásra rend lett: „Egyszer csak hátranézek, és mindenki sorban állt. Kati látta, hogy én mint szervező nem fogok boldogulni. Rendet tartott” – emlékezett vissza Béci nevetve.

Michelle Wild párja a baltadobálásnak köszönhetően ismerte meg a bombázót (Fotó: Youtube)

Michelle Wild lánya, Málna már 20 éves

Kati elárulta, hogy a baltadobálás több, mint egy kocsmai sport, a tevékenységben valahol a gyereknevelés szimbolikáját is felfedezni véli: az eszközt is el kell tudni engedni egy ponton túl, onnan magától szárnyal a cél felé. Ahogy a lánya is teszi, hiszen Málna húszéves létére már régen kirepült a szülői fészekből.

„Nagyon jóban vagyunk, bár földrajzi távolság van köztünk, mivel ő Budapesten él, mi pedig Keszthelyen” – mesélte az édesanya, majd őszintén hozzátette:

Amikor megtudtam, hogy lányom születik, teljesen összeomlottam. Velünk annyi baj van, a fiúk meg felnőnek, mint a dudva, gondoltam akkor...

– árulta el. Az aggodalma viszont hamar elpárolgott, mert minden remekül alakult. Málna ma már dietetikát tanul és párjával él. Kati számára pedig most, hosszú évek után, újra teljes az élet: szerelme oldalán, baltával a kezében és egy nagy, széles mosollyal az arcán.