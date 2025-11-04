Michelle Wild végre megmutatta új szerelmét! Nem hiszed el, miből élnek – VIDEÓ

Michelle Wild néven vált országosan ismertté, ám azóta Vad Kati élete teljes fordulatot vett. A korábbi felnőttfilmes színésznő, akit később a TV2 Jóban Rosszban című sorozatában is láthattunk Janovics Ivett szerepében, évekre eltűnt a nyilvánosság elől. Most azonban újra reflektorfénybe került: a Palikék világa Három igazság című podcastjában őszintén mesélt múltjáról, gyermekeiről és arról a férfiról, aki mellett végre megtalálta a boldogságot.
A különös szerelmi történet tavaly tavasszal kezdődött, amikor is Kati és párja, Béci, megismerkedtek. A kapcsolatuk nem a megszokott módon indult: a baltadobálás hozta össze őket. A férfi, aki eredetileg ácsként dolgozik, oktatóként tevékenykedik ebben az izgalmas sportban. Kati pedig, aki akkoriban épp egy új élet kezdetén állt, nem sejtette, hogy ez a találkozás sorsfordító lesz számára.
Utcazenei elemeket raktam be a fesztiválokra. Ez lassacskán kezdett elhalni, én meg már készültem vidékre költözni. Az utolsó ilyen eseményen, ami a Kincsem Parkban volt, Béci felhívta a volt férjemet – akkor már el voltunk válva –, hogy lehet-e kitelepülni baltadobálással
– idézte fel Kati a megismerkedésük előzményeit.
Kati egyből lenyűgözte a szerelmét, hiszen olyan fegyelmet teremtett, amilyet ő sosem tudott volna elérni elmondása alapján. A baltákkal rohangáló gyereksereg kezdett végleg elszabadulni, amikor Kati megérkezett a fiával és egy csapásra rend lett: „Egyszer csak hátranézek, és mindenki sorban állt. Kati látta, hogy én mint szervező nem fogok boldogulni. Rendet tartott” – emlékezett vissza Béci nevetve.
Kati elárulta, hogy a baltadobálás több, mint egy kocsmai sport, a tevékenységben valahol a gyereknevelés szimbolikáját is felfedezni véli: az eszközt is el kell tudni engedni egy ponton túl, onnan magától szárnyal a cél felé. Ahogy a lánya is teszi, hiszen Málna húszéves létére már régen kirepült a szülői fészekből.
„Nagyon jóban vagyunk, bár földrajzi távolság van köztünk, mivel ő Budapesten él, mi pedig Keszthelyen” – mesélte az édesanya, majd őszintén hozzátette:
Amikor megtudtam, hogy lányom születik, teljesen összeomlottam. Velünk annyi baj van, a fiúk meg felnőnek, mint a dudva, gondoltam akkor...
– árulta el. Az aggodalma viszont hamar elpárolgott, mert minden remekül alakult. Málna ma már dietetikát tanul és párjával él. Kati számára pedig most, hosszú évek után, újra teljes az élet: szerelme oldalán, baltával a kezében és egy nagy, széles mosollyal az arcán.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.