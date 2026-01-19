Ezért távozik a Bochkor műsorvezetője? Itt tűnik fel legközelebb!

"Január 30-val véget ér egy korszak a Bochkor Show életében. Lovász Laci új kihívások előtt áll, ezért úgy döntött, februártól nem vállalja a hajnalozást velünk. Laci döntése váratlanul ért bennünket, de tiszteletben tartjuk és sok sikert kívánunk neki! Természetesen Laci széke nem marad sokáig üres, a fejleményeket a műsorban hallhatjátok majd..." – jelentette be a műsor közösségi oldalán Bochkor Gábor.

Lovász László a Bochkor után a Dumaszínház élén folytatja? Fotó: Bencsik Ádám/Békés Megyei Hírlap

A Retro Rádió ma reggeli adásában elhangzott: Lovász László a Bochkor műsorából a Dumaszínház kreatív igazgatói posztjára igazol át, azonban erről jelenleg nincs hivatalos tájékoztatás vagy bejelentés – emeli ki az Origo, hozzátéve: Lovászhoz eleve közel áll a terület, hiszen rendszeresen fellép a Dumaszínház előadásain, ő a Duma Aktuál műsorvezetője. Emellett három évadon át vezette a Lakástalkshow című műsort a Viasaton, producere volt a Tesztbeszéd című interaktív talkshownak, valamint több, a Dumaszínházhoz kapcsolódó televíziós produkcióban is közreműködött.