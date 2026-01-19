Ezért távozik a Bochkor műsorvezetője? Itt tűnik fel legközelebb!

"Január 30-val véget ér egy korszak a Bochkor Show életében. Lovász Laci új kihívások előtt áll, ezért úgy döntött, februártól nem vállalja a hajnalozást velünk. Laci döntése váratlanul ért bennünket, de tiszteletben tartjuk és sok sikert kívánunk neki! Természetesen Laci széke nem marad sokáig üres, a fejleményeket a műsorban hallhatjátok majd..." – jelentette be a műsor közösségi oldalán Bochkor Gábor.
A Retro Rádió ma reggeli adásában elhangzott: Lovász László a Bochkor műsorából a Dumaszínház kreatív igazgatói posztjára igazol át, azonban erről jelenleg nincs hivatalos tájékoztatás vagy bejelentés – emeli ki az Origo, hozzátéve: Lovászhoz eleve közel áll a terület, hiszen rendszeresen fellép a Dumaszínház előadásain, ő a Duma Aktuál műsorvezetője. Emellett három évadon át vezette a Lakástalkshow című műsort a Viasaton, producere volt a Tesztbeszéd című interaktív talkshownak, valamint több, a Dumaszínházhoz kapcsolódó televíziós produkcióban is közreműködött.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.