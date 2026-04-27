Liptai Claudia hiába könyörgött: „Mondtam neki, hogy ne csinálja!”

Semmi sem állíthatja meg Pataki Ádámot, aki bár nemrég betegeskedett, ez sem akadályozta meg abban, hogy lányával együtt lefussa a félmaratont. Bár felesége, Liptai Claudia rendkívül féltette, a mestercukrász nemcsak az ő véleményét, de a ChatGPT-t is megkérdezte a táv betegen történő teljesítéséről.
„Mondtam neki, hogy ne csinálja ezt. Féltettem, de Ádám azt mondta, hogy majd az ő okosórái tudják, meg a ChatGPT is megmondja majd, hogy fusson-e így vagy sem” – idézte fel a történteket a Sláger FM-en Liptai Claudia, akinek férje végül lefutotta a távot:
Az elején nagyon figyeltem arra, hogy tényleg lassan fussak, ahol én indultam, a többi futó már rég sehol nem volt, a végén pedig én értem őket utol. Nagyon-nagyon lassan futottam, de nagyon kényelmes volt így. Szép idő volt, nagyon jó zenéket hallgattam közben, tényleg fantasztikus volt, szuperül éreztem magam. Ráadásul egy tök más útvonal volt, mint tavaly
– áradozott futásáról Pataki Ádám, aki lelkes rajongója nemcsak a futásnak, de a technikai kütyüknek és a ChatGPT-nek is.
„A sportolás támogatására szoktam használni a ChatGPT-t. Van egy okosórám, amivel futok a futásintenzitást, futáspulzust, zónákat nézem. Van egy fitness trackerem, ami 0-24-ben a kezemen van, méri az alvásomat, mindenemet. Az applikáció által mutatott értékeket fotózom le képernyőfotóval a ChatGPT-nek. Ezeket elemzi ki. Már csináltam olyat is, hogy éppen egy süteményt terveztem és fontos volt, hogy tápanyag értékben milyen kalória, fehérje, szénhidrát és zsír értékekkel fog ez a későbbi termék rendelkezni. Lefotóztam a receptet és az alapanyagokból, mennyiséget megadva kiszámolta, hogy ennek a terméknek mennyi lesz a tápanyag értéke. Persze a ChatGPT használatában is egyensúlyra kell törekedni és okosan használni” – tette hozzá Pataki Ádám. A teljes beszélgetést alább lehet meghallgatni.
