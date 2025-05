Köllő Babett a kérdést sem értette: „Bulizni?! Dehogy!!”

Milla még jó darabig, biztosan a mamahotel lakója marad, de tény, hogy a kamaszlány, lassan a az önállósodás útjára lép. Először, csak egy utazás a szülők nélkül, majd jönnek a bulik, az egyetemi évek és végül elérkezik a napja annak is, hogy a fiatal lány ténylegesen is elkezdje a nagybetűs életet. Mit gondol erről az édesanyja, Köllő Babett, és milyen jeleit látja ennek az elengedhetetlen folyamatnak most? Ezeket a kérdéseket tettük fel a színésznőnek.

Köllő Babett lánya, már 15 éves (Fotó: Fotó: Szabolcs László / Bors)

Köllő Babett: „Kifelé azt mutatom, hogy nekem ez egy egyszerű és laza dolog”

„Semennyire nem vagyok felkészülve az elengedésre! Tizenöt éves volt most és először utazott nélkülünk külföldre. Tavaly még nem engedtem el. És mit ad Isten?! Törökországba ment, Isztambulba, ahol pont földrengés volt. Tőle 10 méterre dőlt össze egy, ötemeletes épület. Mondtam is neki, hogy: »Kicsim, ez nekünk nem való! Tehát egy kicsikét, még legyél anya mellet!« Persze tudom, hogy el kell engednem. Kifelé azt mutatom, hogy nekem ez egy egyszerű és laza dolog. Egyébként egy interjúban megkérdezték tőle, hogy mi anya legrosszabb tulajdonsága, azt mondta, hogy túlféltem őt.”

Ha a gyerekem szerint, tényleg ez a legrosszabb tulajdonságom, akkor én boldog és büszke vagyok!

– kezdte lapunknak Köllő Babett színésznő.

„Nekem ezek a dolgok kimaradtak...”

Mi, akik 15 éves korunkra, már túl voltunk pár házi és sulibulin, arra gondoltunk, hogy ez Milla esetében sincs másképp. Köllő Babett ugyanakkor határozottan vágta rá, ennek ellenkezőjét. „Bulizni?! Dehogy jár! Tizenöt éves!” – reagált azonnal a színésznő, majd arra kértük, nézzen vissza kamaszkori önmagára, ebben a kérdésben. „Én igazából integrálva voltam egy színházi közegbe. Hajnalban kezdtem a kis életemet a baletteremben és este előadásom volt. Nekem a középiskola nem igazán a buliról, inkább a melóról szólt. Később jött az életembe, szóval nem kezdtem el korán. Nem is iszom alkoholt. Nekem ezek a dolgok kimaradtak. Szerintem, én a kamera előtt élem meg a bulit…” – mondta a Borsnak Köllő Babett.