Köllő Babett egyedül süt és főz a 40 fős családra karácsonykor: „Ott álltam, és elsírtam magam”

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 10:00
Igazi melegséggel tölti el a szívet, ahogyan a színésznő mesél arról, hogyan zajlanak náluk az ünnepek, és milyen karácsonyi szokásokat követ. Köllő Babettnek közben rengeteg személyes történet is eszébe jut, amelyeket velünk osztott meg elsőként.
Magyar Adrián
Már egészen korán megkezdi a karácsonyra hangolódást Köllő Babett és a lánya. Minden szerettüknek és az összes, hozzájuk közel álló embernek vásárolnak valamilyen apróságot az ünnep alkalmából.

Köllő Babett lánya, Milla minden évben ír kívánságlistát.
Köllő Babett lánya, Milla minden évben ír kívánságlistát arról, mire vágyik
(Fotó: Szabolcs László/Haj: Jancsi Adrienn/Smink: Ujfalusi Emese/Stylist: Busi Adriána – Bibi by Bianka, Helga Toth/hot! magazin)

„Nagyjából negyvenfős a családunk, emellett az összes barátomnak is szeretek személyre szabott ajándékkal kedveskedni. Idén például már augusztusban megvettem az első tárgyakat” – kezdte Milla a hot! magazinnak.

„Sőt, továbbmegyek – vette át a szót az édesanyja.Nyáron voltunk Erdélyben, és az úton két és fél órán keresztül megállás nélkül karácsonyi zenéket hallgattunk. Én ehhez képest kicsit később, novemberben kezdem a készülődést. Van egy cuki szokásunk Millával, hogy mindig veszünk adventi naptárt, még az apukájának, Andrásnak is. Ő annyira nem élvezi, de kezd hozzászokni.”

Az ajándéknál is figyelünk arra, hogy inkább személyes legyen, mintsem drága. Millára néha rá kell szólni: a lehetőségeihez képest szerintem sokat költ.

„Tudjuk, hogy karácsonykor sokszor ajándékoz az ember kevésbé hasznos holmit, de mi erre is szeretünk figyelni. Idén például a férjemet szeretném meglepni egy elektromos biciklivel. Közel van egymáshoz a névnapja, a születésnapja és a karácsony, emiatt szerintem ez egy nagyon szuper ajándék. Milla pedig minden évben ír kívánságlistát, hogy mire vágyik, ezzel nagyban megkönnyítve a szülei és a rokonok dolgát. A lényeg persze mindig az, hogy együtt legyen a család, és nyugodtan beszélgethessünk.”

Köllő Babett: „December 22-én beállok a konyhába, és 27-én jövök ki onnan”

Karácsonyfa, szaloncukor, csillogó díszek, ajándékok és csúnya pulcsik – ez mind jellemző náluk ilyenkor, de valami mindenekfelett áll: az ünnepi menü, amit Ba­bett minden évben saját maga készít el a vendégseregnek.

„Úgy történik, hogy december 22-én beállok a konyhába, és 27-én jövök ki onnan!” 

A viccet félretéve: 24-én hármasban ünnepelünk, de már előtte két nappal elkezdem sütni a sütiket, hiszen 25-én jön hozzánk a család, általában harminckét fő.

„Egyedül főzök és sütök a társaságra, és ilyenkor András a „konyhalány”. Óriási segítség mindig, hiszen ő felel a bevásárlásért, Milla pedig a dekorálásért. Ezek a szerepek a hétköznapokra is jellemzők: mindenkinek megvan a maga területe. Én felelek a lányom körül mindenért, András a műszaki zseni akár a házzal, akár a kocsival kapcsolatban, Milla pedig a háziállatokkal foglalkozik. Így sokkal több időnk jut egymásra, és nem kell aggódnunk, hogy valami nincs kész. Muszáj volt rendet tenni az életünkben, mert annyi feladatunk volt, hogy nem értünk a végére” – árulta el Babett.

Köllő Babett: „Amit nem szeretek a karácsonyban, az a pakolás”

A vendéglátó sok esetben nem kap figyelmet az ilyen ünnepek során. Mindenki a terülj-terülj asztalkámat látja, de azt nem, hogy mennyi előkészület, munka, majd takarítás szükséges egy ilyen ünnep menedzseléséhez.

Köllő Babett családja is segít az anyukának

„Amit nem szeretek a karácsonyban, az a pakolás.”

Nem szeretem másnapra hagyni, ezért mindig aznap visszük véghez.

„Volt olyan, hogy elpakoltunk, este 11 órára végeztünk, majd felmentem Milla szobájába, ahol fél centi vastagon állt a padlón a csillámpor, benne a pattogatott kukorica, minden szanaszét. Ott álltam, és elsírtam magam, mert annyira fáradt voltam már, és szerettem volna lefeküdni. Nagyon maximalista vagyok, és azt éreztem, hogy ez a feladat túlnőtt rajtam” – mesélte az édesanya.

Mindenkinek van egy kellemes, vicces vagy éppen emlékezetes pillanata a korábbi karácsonyaiból. Babettéknél is alakultak ki olyan helyzetek, amelyek felejthetetlenek számukra.

„Emlékszem, szenteste volt, még várandós voltam Millával.” 

Bonyhádról jöttünk haza, és este tizenegy körül a dunaújvárosi Pentele hídnál András kocsija defektet kapott.

„Sehogy sem sikerült levenni a kereket, közben köd volt és havazott, szenteste pedig miért is járna arra autó... Egyszer csak a semmiből feltűnt az úton a karbantartó autó, mintha az égiek küldték volna. Megállt a srác, volt nála mindenféle szerszám, és megoldotta a kerékcserét. Annyira hálásak voltunk, hogy nekik adtunk minden ételt és italt, amit otthonról hoztunk.”

Köllő Babett férje és lánya is csupaszív emberek, akárcsak ő

Babett, a férje, András és a lányuk, Milla is csupa szív ember. Erről többször is megbizonyosodhattunk az évek során.

Köllő Babett korán kezdi a készülődést

„Nem is a saját ajándékaimat szeretném ilyenkor kibontani, hanem azt várom, hogy mikor adhatom oda azokat, amelyeket én vettem másoknak” – mondta Milla.

„Neki ilyen a lelke”

 – erősítette meg Babett. „Valamelyik nap vártam rá a Széll Kálmán téren, de nem jött. Hívtam, és mondta, hogy látott két hajléktalant, az egyikükkel bementek az egyik gyorsétterembe, és közösen összeraktak egy kétszemélyes kosarat. Nálunk mindenki ilyen, több családot is támogatunk. Az a baj, hogy az embernek nincs korlátlanul pénze, hogy mindenkin segíthessen, de ahogy lehetőségünk engedi, támogatjuk a rászorulókat.”

Ünnepi menü

Szenteste a menü nem lehet más, mint kacsa és krumplipüré. A vendégseregre is gondoltak: Babettnek van egy bonyhádi zománcedénye, amiben harminc főre készít sóletet, benne sült libamellel és -combbal. A kicsiknek rántott húst süt, de az ünnepi asztalról nem hiányozhatnak a sütemények és a húsleves sem.

 

A legjobb ajándék

Babett szerint a férfiak könnyű helyzetben vannak az ajándékvásárlás terén. Ő például imádja az étcsokit és a finom illatokat, így neki egyáltalán nem bonyolult dolog vásárolni. Milla megosztott velünk néhány tételt a kívánságlistájáról: ilyen volt a törölközőmelegítő, de szerepel a listán sminktermék és plüssállat is.

 

További izgalmas történetekért keresd a legújabb hot! magazin ünnepi lapszámát

 

 

