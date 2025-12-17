Köllő Babett egyedül süt és főz a 40 fős családra karácsonykor: „Ott álltam, és elsírtam magam”

Már egészen korán megkezdi a karácsonyra hangolódást Köllő Babett és a lánya. Minden szerettüknek és az összes, hozzájuk közel álló embernek vásárolnak valamilyen apróságot az ünnep alkalmából.

Köllő Babett lánya, Milla minden évben ír kívánságlistát arról, mire vágyik

(Fotó: Szabolcs László/Haj: Jancsi Adrienn/Smink: Ujfalusi Emese/Stylist: Busi Adriána – Bibi by Bianka, Helga Toth/hot! magazin)

„Nagyjából negyvenfős a családunk, emellett az összes barátomnak is szeretek személyre szabott ajándékkal kedveskedni. Idén például már augusztusban megvettem az első tárgyakat” – kezdte Milla a hot! magazinnak.

„Sőt, továbbmegyek – vette át a szót az édesanyja. – Nyáron voltunk Erdélyben, és az úton két és fél órán keresztül megállás nélkül karácsonyi zenéket hallgattunk. Én ehhez képest kicsit később, novemberben kezdem a készülődést. Van egy cuki szokásunk Millával, hogy mindig veszünk adventi naptárt, még az apukájának, Andrásnak is. Ő annyira nem élvezi, de kezd hozzászokni.”

Az ajándéknál is figyelünk arra, hogy inkább személyes legyen, mintsem drága. Millára néha rá kell szólni: a lehetőségeihez képest szerintem sokat költ.

„Tudjuk, hogy karácsonykor sokszor ajándékoz az ember kevésbé hasznos holmit, de mi erre is szeretünk figyelni. Idén például a férjemet szeretném meglepni egy elektromos biciklivel. Közel van egymáshoz a névnapja, a születésnapja és a karácsony, emiatt szerintem ez egy nagyon szuper ajándék. Milla pedig minden évben ír kívánságlistát, hogy mire vágyik, ezzel nagyban megkönnyítve a szülei és a rokonok dolgát. A lényeg persze mindig az, hogy együtt legyen a család, és nyugodtan beszélgethessünk.”

Köllő Babett: „December 22-én beállok a konyhába, és 27-én jövök ki onnan”

Karácsonyfa, szaloncukor, csillogó díszek, ajándékok és csúnya pulcsik – ez mind jellemző náluk ilyenkor, de valami mindenekfelett áll: az ünnepi menü, amit Ba­bett minden évben saját maga készít el a vendégseregnek.

„Úgy történik, hogy december 22-én beállok a konyhába, és 27-én jövök ki onnan!”

A viccet félretéve: 24-én hármasban ünnepelünk, de már előtte két nappal elkezdem sütni a sütiket, hiszen 25-én jön hozzánk a család, általában harminckét fő.

„Egyedül főzök és sütök a társaságra, és ilyenkor András a „konyhalány”. Óriási segítség mindig, hiszen ő felel a bevásárlásért, Milla pedig a dekorálásért. Ezek a szerepek a hétköznapokra is jellemzők: mindenkinek megvan a maga területe. Én felelek a lányom körül mindenért, András a műszaki zseni akár a házzal, akár a kocsival kapcsolatban, Milla pedig a háziállatokkal foglalkozik. Így sokkal több időnk jut egymásra, és nem kell aggódnunk, hogy valami nincs kész. Muszáj volt rendet tenni az életünkben, mert annyi feladatunk volt, hogy nem értünk a végére” – árulta el Babett.